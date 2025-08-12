¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È106¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ë¤µÂÐºö¤ÇÉ¹¤òÈÎÇä
¡¡¾®µ×ÊÝÀ½É¹ÎäÂ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊKOKUBO¥°¥ëー¥×¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æ¡¡ÅìÍÎ»Î¡¢°Ê²¼ ¾®µ×ÊÝÀ½É¹ÎäÂ¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È106¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢¿¿²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÉ¹¡Ê¾®Î³ROCK(R)300g¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤È¤½¤Î·¼È¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¡¦½ÐÅ¸¼Ò¤Î¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢²÷Å¬¤Ë¡Ö¥³¥ß¥±¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹(R)¡×¥Öー¥¹³µÍ×
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹(R)¥Öー¥¹¡×¤¬½é½ÐÅ¸¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ë¤µÂÐºö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢É¹¤ÎÈÎÇä¤ä¤¦¤Á¤ï¤ÎÇÛÉÛ¡¢¤Þ¤¿Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î·¼È¯³èÆ°¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Æî3¥Ûー¥ë¡¿¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§2143
½ÐÅ¸´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇäÉÊ¡¡¡§¾®Î³ROCK(R) 300g¡¢É¹¤Î¤¦
¡ü¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È106¡¡³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦17Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì¡¡½ê¡§ÍÌÀ¡¦Åìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì (Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.comiket.co.jp/
¡ü¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOKUBO¥°¥ëー¥×¤Î¾®µ×ÊÝÀ½É¹ÎäÂ¢¤¬¡¢1973Ç¯¤ËºÕ¤¤¤¿É¹¤òÂÞ¤ËµÍ¤á¤¿¡Ö¤«¤Á¤ï¤êÉ¹¡×¤ò¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹(R)¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤·¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ñー¥Æ¥£¡¢²È°û¤ß¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¤Î¡ÈÎä¤ä¤¹¥Á¥«¥é¡É¤ò³è¤«¤·¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¡¦½ë¤µÂÐºö¤Ë¤â¤´»ÈÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ØÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ À¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Ø»²²è
2025Ç¯¤Ë¾®µ×ÊÝÀ½É¹ÎäÂ¢¤Ï¡¢KOKUBO¥°¥ëー¥×¤òÂåÉ½¤·¡ØÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ À¼¤«¤±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤Î»¿Æ±´ë¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¤Î¡ÉÎä¤ä¤¹¥Á¥«¥é¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿½ë¤µÍÍ¡¹¤Ê¤É³èÆ°¤ò¡¢»¿Æ±²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üKOKUBO¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KOKUBO¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¹©¾ì¤ÈÈÎÇäÌÖ¤ò»ý¤Á¡¢ÂåÉ½¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹(R)¡×¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÉ¹¤¬°é¤àË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ë½¾¶È°÷°ìÆ±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤äÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ä¥×¥í¡¦³ØÀ¸¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã²ñ¼Ò³µÍ×¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼ÒÌ¾¡§¥³¥¢¡¦¥³¥¯¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔËÜÄ®2-1-34¡¡Á¥¶¶¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®µ×ÊÝ Î¶Ê¿
ÀßÎ©¡§2016Ç¯5·î
¥°¥ëー¥×HP¡§https://kokuboice.co.jp/
¢ã¥°¥ëー¥×´ë¶È¢ä
¼ÒÌ¾¡§¾®µ×ÊÝÀ½É¹ÎäÂ¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÅìÆüËÜ¥³¥¯¥Ü¡¦³ô¼°²ñ¼ÒËÌ³¤Æ»¥³¥¯¥Ü
½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»ÔÂ¼¾å1739-4¡¡¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÅì³¤¥³¥¯¥Ü¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾ÆüËÜ¥³¥¯¥Ü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æ ÅìÍÎ»Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¶å½£¥³¥¯¥Ü
ÀßÎ©¡§1969Ç¯9·î¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦KOKUBO ROCK ICE (THAILAND) CO.,LTD.Â¾