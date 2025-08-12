【9.3（水）｜ウェビナー開催】営業の未来を描く！kintone × Front Agentで実現するSFAとAI連携の未来
組織に進化をもたらす話術AI「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下「サイボウズ」）と、9月3日（水）12:15 - 13:00に無料オンラインセミナー"営業の未来を描く！kintone × Front Agentで実現するSFAとAI連携の未来"を開催いたします。
※「話術AI」とは、商談や顧客対応の際に効果的な話し方やコミュニケーションスキルをAIが解析・支援する技術です。これにより、営業担当者はより効果的な話術を習得し、商談の成功率を高めることが可能になります。
お申し込みはこちら :
https://frontagent.umeecorp.com/seminar/cybozu-umee-20250903
kintone × Front Agentで実現するSFAとAI連携の未来
SFAやCRMを導入したものの、
「入力が面倒」
「結局使われていない」
「自社に合っていない」
-- そんな課題を感じていませんか？
本ウェビナーでは、Umee Technologiesの「Front Agent」によるAI解析を活用し、商談の音声・議事録から成功パターンを抽出。トップセールスの会話傾向を可視化し、営業スタイルの最適化に向けた仮説を導き出します。
そして、サイボウズの「kintone」の柔軟な設計力を活かして、自社に最適化されたSFAをすばやく構築・運用。商談データに基づく改善サイクルの高速化により、営業組織の進化を加速させます。
■こんな方におすすめ
- AI活用やDXの推進したいけれど、なかなか進まず悩んでいるDX推進部門の方
- - ツールは導入したが活用が進まなかったり、次の行動につながらないと悩んでいる方
- SFAの導入・見直しを検討中の営業企画・支援部門の方
- - Salesforceなど他ツールからの乗り換えを検討している方、または初めてSFAを導入する方
- kintoneを既に活用しているが、さらなる活用を模索している方
- - 既存のkintone環境にAIや外部連携を加え、より高度な営業支援を実現したい方
- 商談・議事録データの活用に課題を感じている営業マネジメント層の方
- - 商談データを根拠にした成功パターンの傾向解析などに興味がある方
■セミナー概要
開催日時 ：9月3日(水) 12:15～13:00
開催形式 ：オンライン ※Microsoft Teams（全国どこからでも参加可能です）
申込期限 ：セミナー開始まで
参加費 ：無料
主催 ：Umee Technologies株式会社
共催 ：サイボウズ株式会社
■登壇者
サイボウズ株式会社 営業本部 アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjM
佐藤太嗣
化学系メーカーで海外営業を経て2019年サイボウズ入社。
現在はAI連携を推進するエコシステムAI PJをリード。
趣味はサウナとキャンプ（育児奮闘中）。
Umee Technologies株式会社 AccountExecutive
酒々井 誠
大手百貨店、大手自動車ディーラーでBtoCの販売業務を経験。
セールスプロモーション事業会社でBtoBの法人営業として大手家電メーカーの販促支援に携わる。その後、外資系マーケティングリサーチ会社でエンタープライズ企業を中心に、POSデータや消費者調査を活用したデータドリブンなマーケティング支援を行う。
”人の「個」としての成長、人のマインドイノベーションを起こす”というMissionに共感し、2025年7月にUmee Technologiesにジョイン。 現在はエンタープライズ企業を始めとしたアカウント営業として従事。
Front Agentとは
対面、WEB会議、電話、あらゆる商談をリアルタイムで解析し、組織の進化をもたらす話術AIです。リアルタイムに会話を具体的にレコメンドするAI技術や話者心理分析、会話文脈を可視化する自社開発のDeep Insight Engine(TM)を活用。AIが勝ち筋を解析し、営業現場だけでなくマネジメントの在り方を変え、組織に進化をもたらします。さらに、あらゆる商談の会話をkintoneやSalesforceなどCRMへAIが自動入力、報告作業をゼロに。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。
＜会社概要＞
会社名：Umee Technologies株式会社
代表者：代表取締役社長 新納 弘崇
URL ：https://umeecorp.com/
本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内
東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F
設立：2019年5月
サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/
事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。