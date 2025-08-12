【9.3（水）｜ウェビナー開催】営業の未来を描く！kintone × Front Agentで実現するSFAとAI連携の未来

Umee Technologies株式会社

組織に進化をもたらす話術AI「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下「サイボウズ」）と、9月3日（水）12:15 - 13:00に無料オンラインセミナー"営業の未来を描く！kintone × Front Agentで実現するSFAとAI連携の未来"を開催いたします。

※「話術AI」とは、商談や顧客対応の際に効果的な話し方やコミュニケーションスキルをAIが解析・支援する技術です。これにより、営業担当者はより効果的な話術を習得し、商談の成功率を高めることが可能になります。

お申し込みはこちら :https://frontagent.umeecorp.com/seminar/cybozu-umee-20250903

kintone × Front Agentで実現するSFAとAI連携の未来

SFAやCRMを導入したものの、



「入力が面倒」

「結局使われていない」

「自社に合っていない」

-- そんな課題を感じていませんか？

本ウェビナーでは、Umee Technologiesの「Front Agent」によるAI解析を活用し、商談の音声・議事録から成功パターンを抽出。トップセールスの会話傾向を可視化し、営業スタイルの最適化に向けた仮説を導き出します。

そして、サイボウズの「kintone」の柔軟な設計力を活かして、自社に最適化されたSFAをすばやく構築・運用。商談データに基づく改善サイクルの高速化により、営業組織の進化を加速させます。

■こんな方におすすめ- AI活用やDXの推進したいけれど、なかなか進まず悩んでいるDX推進部門の方- - ツールは導入したが活用が進まなかったり、次の行動につながらないと悩んでいる方- SFAの導入・見直しを検討中の営業企画・支援部門の方- - Salesforceなど他ツールからの乗り換えを検討している方、または初めてSFAを導入する方- kintoneを既に活用しているが、さらなる活用を模索している方- - 既存のkintone環境にAIや外部連携を加え、より高度な営業支援を実現したい方- 商談・議事録データの活用に課題を感じている営業マネジメント層の方- - 商談データを根拠にした成功パターンの傾向解析などに興味がある方■セミナー概要

開催日時 ：9月3日(水) 12:15～13:00

開催形式 ：オンライン ※Microsoft Teams（全国どこからでも参加可能です）

申込期限 ：セミナー開始まで

参加費 ：無料

主催 ：Umee Technologies株式会社

共催 ：サイボウズ株式会社

詳細を見る :https://frontagent.umeecorp.com/seminar/cybozu-umee-20250903

■登壇者サイボウズ株式会社 営業本部 アライアンスビジネス開発部 兼 エコシステムAI PjM

佐藤太嗣

化学系メーカーで海外営業を経て2019年サイボウズ入社。

現在はAI連携を推進するエコシステムAI PJをリード。

趣味はサウナとキャンプ（育児奮闘中）。

Umee Technologies株式会社 AccountExecutive

酒々井 誠

大手百貨店、大手自動車ディーラーでBtoCの販売業務を経験。

セールスプロモーション事業会社でBtoBの法人営業として大手家電メーカーの販促支援に携わる。その後、外資系マーケティングリサーチ会社でエンタープライズ企業を中心に、POSデータや消費者調査を活用したデータドリブンなマーケティング支援を行う。

”人の「個」としての成長、人のマインドイノベーションを起こす”というMissionに共感し、2025年7月にUmee Technologiesにジョイン。 現在はエンタープライズ企業を始めとしたアカウント営業として従事。

Front Agentとは

対面、WEB会議、電話、あらゆる商談をリアルタイムで解析し、組織の進化をもたらす話術AIです。リアルタイムに会話を具体的にレコメンドするAI技術や話者心理分析、会話文脈を可視化する自社開発のDeep Insight Engine(TM)を活用。AIが勝ち筋を解析し、営業現場だけでなくマネジメントの在り方を変え、組織に進化をもたらします。さらに、あらゆる商談の会話をkintoneやSalesforceなどCRMへAIが自動入力、報告作業をゼロに。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。