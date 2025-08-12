こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
トラストファーマテック清間第二・第三工場 生産能力増強に関するお知らせ
～ 2030年度 グループ250億錠体制へ ～
サワイグループホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、グループ子会社であるトラストファーマテック株式会社（本社：福井県あわら市、代表取締役社長：蓮尾 俊也、以下、トラストファーマテック）において、トラストファーマテック清間第二工場および清間第三工場の生産能力増強を決定いたしましたことをお知らせします。
現在、トラストファーマテックは年間30億錠の生産能力を有しております。今回の生産能力増強について、清間第二工場では生産設備が未実装となっていたスペースを活用し、新たに製剤設備を設置することで、10億錠の能力が追加されます。また、清間第三工場は既存の建屋を活用しつつ、新たに15億錠の生産能力を有する生産工場となります。これにより、昨今のジェネリック医薬品業界における品質・供給等の問題による当社品への需要増加に対応することや、今後のジェネリック医薬品のさらなる市場拡大に対応した生産能力の増強を図ります。
サワイグループ全体としては、2024年12月より出荷を開始した沢井製薬第二九州工場における新固形剤棟の稼働に加え、2026年度には第二九州工場ステップ2、2027年にはトラストファーマテック清間第二工場・清間第三工場の生産能力増強により、245億錠の自社生産体制確立が実現されます。引き続き、現中期経営計画「Beyond2027」で掲げている安定供給力の強化を図るとともに、2030年度の長期ビジョン目標である250億錠以上の生産能力確立に向けて取り組んでまいります。
サワイグループは「なによりも健やかな暮らしのために」を経営理念とし、中核事業であるジェネリック医薬品事業を通じた持続可能な社会の実現を通じて社会課題の解決に取り組んでおります。今後もジェネリック医薬品業界のリーディングカンパニーとしての責務を果たすべく、様々な可能性を広範かつ柔軟に検討し、ジェネリック医薬品を必要とするすべての人々に安全かつ高品質な製品をお届けすることに努めてまいります。
■トラストファーマテック株式会社の概要
会社名：トラストファーマテック株式会社
設立年月日：2021年12月3日
資本金：101百万円
主な事業内容：医療用医薬品の製造
代表取締役：蓮尾 俊也（はすお としや）
コーポレートサイト：https://www.trustpharmatech.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
サワイグループホールディングス株式会社 ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718／E-mail：koho@sawaigroup.holdings
■工場概要および今後のスケジュール
