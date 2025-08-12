こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
MOON-X初の海外における共創型M&A 韓国発デンタルケアブランドHyFerが参画
「ブランドと人の発射台」をミッションに掲げ、共創型M&Aを推進するMOON-X株式会社（本社：東京都港区）の100%子会社であるMOON-X KOREAは、韓国でマウスウォッシュや口内炎ケア製品を展開するビューティーデンタルケアブランド「HyFer（ハイファー）」を、2025年7月に統合しました。
FounderであるChangwoo Park（パク・チャンウ）氏およびTaeyoung Nam（ナム・テヨン）氏と共に韓国市場でのさらなる販売強化に加え、グローバル市場での展開も視野に入れ、HyFerを世界で愛されるビューティデンタルケアブランドへと成長させてまいります。
MOON-Xは、共創型M&Aを通じて、ブランドの魅力をより大きな舞台へと広げる挑戦を続けています。2025年において3件目となる今回の統合は、初の海外ブランド統合であると同時に、グローバル展開のさらなる加速を見据えた大きな一歩となります。MOON-Xは今後も、継続的な共創型M&Aを通じて素晴らしいブランドと共に成長を続け、世界中のお客様の日々の生活をより豊かにするとともに、世界経済の発展にも貢献してまいります。
HyFer（ハイファー）について
HyFerは、口腔や喉の不快感や悩みをケアすることで、心身ともに健やかで自信に満ちた日常を支えることをビューティーの本質と捉え、「ビューティーデンタルケア」という新たなカテゴリーを提唱する韓国発のブランドです。使いやすさや効果はもちろん、洗面所に置いても気分が上がるような洗練されたデザインや、外出先でも気兼ねなく使えるパッケージも特長で、特に美意識の高い若年層を中心に支持を集めています。
また、「口内炎ケア」や「ヘルペス(疱疹)ケア」など、これまでにない切り口の製品を展開しており、顧客の声やデータに基づいたインサイトから、機能性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトを次々と生み出し、ブランド立ち上げからわずか2年あまりで、韓国のヘルス＆ビューティーストア最大手「OLIVE YOUNG」オンラインショップにおいて、オーラルケア部門で1位を獲得※1。さらに、韓国最大のオンラインショッピングモール「Coupang」でも口内炎ケアカテゴリ1位※2となるなど、その勢いは韓国市場でも際立っています。
HyFerは、“最高”を意味する「Hyper」と、“より安全な”を意味する「Safer」を組み合わせた造語で、今後も「より安全に、最高のものを」という想いのもと、さらなる製品の進化と提案力を磨きながら、身近で心地よいデンタルケアの選択肢として、より多くの人の日常に寄り添ってまいります。
※12024年1月実績：マウスウォッシュ 2025年5月実績：オーラショット ※2 2025年実績 オーラショット
【展開商品】※一部
＜ハイファー 濃縮マウスウォッシュ液＞
・香水のようなデザインのマウスウォッシュ
・ハイファー独自の成分設計によるトリプルオーラルケア
＜ハイファー オーラショット＞
・口内炎をケアする医療機器
・韓国食品医薬品安全処(MFDS)認証 & 米国 FDA認証の医療機器
・手軽で衛生的なスプレーボトル容器
・子どもから大人まで使える優しいハチミツ味
＜ハイファー モックエンキュー＞
・のどケアのための特許成分配合
・ぷるんとしたゼリー状で飲みやすい
・韓方医と薬剤師が厳選した12種類の原料をブレンド
＜ハイファー ヘルノン＞
・リップケアのようなデザインのヘルペス(疱疹)傷のケア用医療機器
・韓国食品医薬品安全処(MFDS)認証 & 米国 FDA認証の医療機器
・手軽で衛生的なエアレスポンプ容器
＜ハイファー サラダポンピング歯みがき粉＞
・便利なポンプ式歯みがき粉
・ヴィーガン認証の6種類のグリーン栄養素を配合
・ハイファー独自の機能性設計
HyFer Founder パク・チャンウ氏、ナム・テヨン氏のコメント
MOON-Xグループの一員となれたこと、心より感謝申し上げます。そして、非常に胸が高鳴っております。初めて長谷川代表と塩谷取締役のお話を伺ったとき、 MOON-Xが追求する価値観と方向性に深く共感し、「このお二人となら、HyFerを世界中で愛されるブランドへと成長させることができる」と確信いたしました。そして何より、一緒に歩んでいけばきっと、楽しく幸せな旅になると強く感じました。
私たちHyFerはこれまで、お客様の健康と生活の質の向上のために、心を込めて努力を重ねてまいりました。これからはMOON-Xと共に、より大きな舞台でより多くの人々に私たちの価値を届けられることを、大きな誇りと感謝の気持ちで受け止めています。
MOON-Xのグローバルな拡大の歩みにおいて、初の韓国ブランドとしてジョインできた責任の重みを感じながら、世界中のお客様に愛されるブランドを目指し、真心を込めて進んでまいります。
この素晴らしいご縁に心より感謝申し上げるとともに、これから共に創っていく新たな挑戦と成長の瞬間を、心から楽しみにしております。
MOON-X株式会社 CEO 長谷川晋のコメント
HyFerという素晴らしいブランドをMOON-Xグループにお迎えできたことを、大変嬉しく思います。初めてHyFerを手にしたとき、洗練されたデザインと、ユニークなポジショニング、そしてこだわりを感じる製品に、新鮮な驚きを感じ、強く心を惹かれました。
MOON-Xでは、さまざまなブランドを通じて、お客様の多様なシーンに寄り添い、暮らしに小さな幸せや前向きな変化をもたらすことで、日々の生活に貢献することを目指しています。HyFerも、朝晩や外出先でのケアなどの接点の中で、多くのお客様の生活の質を高めることができる存在だと考えています。
開発プロセスにおいても、「いつか必要になりそうなもの」ではなく、「今、本当に必要とされているもの」に徹底的にフォーカスしている姿勢を貫いており、ブランドと世界観を築いてきたParkさん、製品開発をリードしてきたNamさんの細やかでありながら真っ直ぐな顧客志向と実行力には当社メンバーも感銘を受けました。今回、MOON-Xにとって初となる海外ブランドの統合の背景には、こうしたブランドが持つポテンシャルと、共に歩むお二人の力を心から信じているという強い想いがあります。
HyFerは、韓国国内での急成長と高い顧客支持、そして誠実なものづくりを背景に、今後さらに大きく飛躍できるブランドであると確信しています。これからは韓国での展開にとどまらず、日本、アジア、さらにはグローバル市場においても、その魅力がより多くの方々に届く未来を見据えています。私たちは共創のパートナーとして、HyFerの進化と挑戦に全力で取り組み、ともに世界で愛されるブランドを目指してまいります。
MOON-X株式会社 取締役 兼 海外事業統括部管掌役員 塩谷将史のコメント
MOON-Xではこれまで、日本国内における共創型M&Aの実績と知見をもとに、昨年より海外市場における共創型M&Aの検討を本格的に開始しました。なかでも、MOON-X KOREAの堅調な事業成長と韓国市場の大きなポテンシャルを背景に、同市場に特に注力し、現地ブランドの積極的なソーシングを進めてきました。今回のHyFerとの統合は、そうした取り組みの成果のひとつであり、今後も韓国における共創型M&Aの加速を図ってまいります。
また、韓国にとどまらず欧米やアジア各国にも視野を広げ、グローバルで共創型M&Aの機会を窺います。統合した海外ブランドの日本展開や、クロスボーダーでの展開も並行して推進し、グローバル規模でのブランド価値最大化を目指してまいります。
MOON-X KOREA株式会社 代表取締役 閔 駿植（ミン・ジュンシ）のコメント
韓国発のブランドがMOON-Xグループに加わることを、大変嬉しく思います。短期間で市場にしっかりと支持されてきたその実力と可能性を、これからさらに広げていけるよう、組織体制や人材面の強化にも取り組んでまいります。
MOON-X KOREAはこの1年半で、ベビー＆マタニティブランド「ケラッタ」をはじめとする複数のMOON-Xグループブランドの韓国展開を加速させ、着実な成長を遂げてきました。今後もブランドポートフォリオの拡充を図ると同時に、韓国発ブランドの日本進出支援にも注力し、クロスボーダーで価値を生み出す土台をさらに強化してまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2632/115891/115891_web_1.png
MOON-X 共創型M&A事例
＜ケラッタ株式会社 https://kerata.co.jp/＞
2022年に統合を実現した、長野県塩尻市のベビー&マタニティブランド「kerätä」は、2024年度「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーベビー・マタニティジャンル賞（2年連続）」「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード カテゴリー賞（3年連続）」「Yahoo!ショッピングBest Store Awards2024 ベビー、キッズ、マタニティ部門」をトリプルで受賞した唯一のベビーブランドとなりました。オンライン販売を主軸としながら店頭販売も拡大中。中国・韓国・アメリカにも展開しています。
＜株式会社 太陽 https://hitsuji-zzz.com＞
2023年に統合を実現した、株式会社 太陽が展開する「ヒツジのいらない枕」シリーズは、累計販売数60万個を突破※し、2024年に応援購入総額7,000万円越えでMakuake 枕カテゴリ日本一の記録を達成、「Makuake Of The Year 2024」「第5回蔦屋家電＋ 大賞」入賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024 カテゴリー部門」を受賞するなど、多くのお客様から支持されています。
＜株式会社 猫壱 https://www.necoichi.co.jp/＞
2023年に統合を実現した、猫用爪研ぎベッド「バリバリボウル」などのヒット商品で知られる猫用品ブランド「猫壱」は、統合後新商品開発をさらに加速させ、2025年7月時点でAmazon内の11カテゴリーで30商品以上のベストセラーを記録。中国・アメリカにも展開しており、多くの猫と飼い主に支持されています。
MOON-X ブランド 積極募集中
MOON-Xでは、共創型M&Aを通じてグループに参加いただき、一緒に日本全国、そして世界に飛躍するブランドを募集しております。「ECモールで売れているが、今後の更なる成長戦略について検討中」「経営資源の選択と集中の観点から、今のブランドを譲渡したい」「運営するブランドが共創型M&Aの対象となるのか知りたい」などのご相談・ご質問がありましたら、下記よりお問い合わせください。
事業者向けご相談・お問い合わせページ：https://www.moon-x.com/ma
HyFerについて
創業：2023年3月
Founder：Changwoo Park（パク・チャンウ）、Taeyoung Nam（ナム・テヨン）
主力製品：歯磨き粉、口内炎薬、うがい、口腔医療機器
URL：https://hyfer.co.kr/index.html
MOON-X株式会社 会社概要
MOON-Xでは「ブランドと人の発射台」というミッションのもと、様々な分野のプロフェッショナルな人材が集まり、ブランドのエンパワーメントに取り組んでいます。共創型M&Aを通じて加わったブランドの育成と、他社ブランドの成長支援・DX支援の2つの事業を展開しており、2024年にはシリーズCにおいて総額76.4億円の資金調達を完了しました。
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
FounderであるChangwoo Park（パク・チャンウ）氏およびTaeyoung Nam（ナム・テヨン）氏と共に韓国市場でのさらなる販売強化に加え、グローバル市場での展開も視野に入れ、HyFerを世界で愛されるビューティデンタルケアブランドへと成長させてまいります。
MOON-Xは、共創型M&Aを通じて、ブランドの魅力をより大きな舞台へと広げる挑戦を続けています。2025年において3件目となる今回の統合は、初の海外ブランド統合であると同時に、グローバル展開のさらなる加速を見据えた大きな一歩となります。MOON-Xは今後も、継続的な共創型M&Aを通じて素晴らしいブランドと共に成長を続け、世界中のお客様の日々の生活をより豊かにするとともに、世界経済の発展にも貢献してまいります。
写真左より：MOON-X海外事業統括役員 塩谷、MOON-X代表 長谷川、Founder ナム・テヨン氏、パク・チャンウ氏
HyFer（ハイファー）について
HyFerは、口腔や喉の不快感や悩みをケアすることで、心身ともに健やかで自信に満ちた日常を支えることをビューティーの本質と捉え、「ビューティーデンタルケア」という新たなカテゴリーを提唱する韓国発のブランドです。使いやすさや効果はもちろん、洗面所に置いても気分が上がるような洗練されたデザインや、外出先でも気兼ねなく使えるパッケージも特長で、特に美意識の高い若年層を中心に支持を集めています。
また、「口内炎ケア」や「ヘルペス(疱疹)ケア」など、これまでにない切り口の製品を展開しており、顧客の声やデータに基づいたインサイトから、機能性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトを次々と生み出し、ブランド立ち上げからわずか2年あまりで、韓国のヘルス＆ビューティーストア最大手「OLIVE YOUNG」オンラインショップにおいて、オーラルケア部門で1位を獲得※1。さらに、韓国最大のオンラインショッピングモール「Coupang」でも口内炎ケアカテゴリ1位※2となるなど、その勢いは韓国市場でも際立っています。
HyFerは、“最高”を意味する「Hyper」と、“より安全な”を意味する「Safer」を組み合わせた造語で、今後も「より安全に、最高のものを」という想いのもと、さらなる製品の進化と提案力を磨きながら、身近で心地よいデンタルケアの選択肢として、より多くの人の日常に寄り添ってまいります。
※12024年1月実績：マウスウォッシュ 2025年5月実績：オーラショット ※2 2025年実績 オーラショット
【展開商品】※一部
＜ハイファー 濃縮マウスウォッシュ液＞
・香水のようなデザインのマウスウォッシュ
・ハイファー独自の成分設計によるトリプルオーラルケア
＜ハイファー オーラショット＞
・口内炎をケアする医療機器
・韓国食品医薬品安全処(MFDS)認証 & 米国 FDA認証の医療機器
・手軽で衛生的なスプレーボトル容器
・子どもから大人まで使える優しいハチミツ味
＜ハイファー モックエンキュー＞
・のどケアのための特許成分配合
・ぷるんとしたゼリー状で飲みやすい
・韓方医と薬剤師が厳選した12種類の原料をブレンド
＜ハイファー ヘルノン＞
・リップケアのようなデザインのヘルペス(疱疹)傷のケア用医療機器
・韓国食品医薬品安全処(MFDS)認証 & 米国 FDA認証の医療機器
・手軽で衛生的なエアレスポンプ容器
＜ハイファー サラダポンピング歯みがき粉＞
・便利なポンプ式歯みがき粉
・ヴィーガン認証の6種類のグリーン栄養素を配合
・ハイファー独自の機能性設計
HyFer Founder パク・チャンウ氏、ナム・テヨン氏のコメント
MOON-Xグループの一員となれたこと、心より感謝申し上げます。そして、非常に胸が高鳴っております。初めて長谷川代表と塩谷取締役のお話を伺ったとき、 MOON-Xが追求する価値観と方向性に深く共感し、「このお二人となら、HyFerを世界中で愛されるブランドへと成長させることができる」と確信いたしました。そして何より、一緒に歩んでいけばきっと、楽しく幸せな旅になると強く感じました。
私たちHyFerはこれまで、お客様の健康と生活の質の向上のために、心を込めて努力を重ねてまいりました。これからはMOON-Xと共に、より大きな舞台でより多くの人々に私たちの価値を届けられることを、大きな誇りと感謝の気持ちで受け止めています。
MOON-Xのグローバルな拡大の歩みにおいて、初の韓国ブランドとしてジョインできた責任の重みを感じながら、世界中のお客様に愛されるブランドを目指し、真心を込めて進んでまいります。
この素晴らしいご縁に心より感謝申し上げるとともに、これから共に創っていく新たな挑戦と成長の瞬間を、心から楽しみにしております。
MOON-X株式会社 CEO 長谷川晋のコメント
HyFerという素晴らしいブランドをMOON-Xグループにお迎えできたことを、大変嬉しく思います。初めてHyFerを手にしたとき、洗練されたデザインと、ユニークなポジショニング、そしてこだわりを感じる製品に、新鮮な驚きを感じ、強く心を惹かれました。
MOON-Xでは、さまざまなブランドを通じて、お客様の多様なシーンに寄り添い、暮らしに小さな幸せや前向きな変化をもたらすことで、日々の生活に貢献することを目指しています。HyFerも、朝晩や外出先でのケアなどの接点の中で、多くのお客様の生活の質を高めることができる存在だと考えています。
開発プロセスにおいても、「いつか必要になりそうなもの」ではなく、「今、本当に必要とされているもの」に徹底的にフォーカスしている姿勢を貫いており、ブランドと世界観を築いてきたParkさん、製品開発をリードしてきたNamさんの細やかでありながら真っ直ぐな顧客志向と実行力には当社メンバーも感銘を受けました。今回、MOON-Xにとって初となる海外ブランドの統合の背景には、こうしたブランドが持つポテンシャルと、共に歩むお二人の力を心から信じているという強い想いがあります。
HyFerは、韓国国内での急成長と高い顧客支持、そして誠実なものづくりを背景に、今後さらに大きく飛躍できるブランドであると確信しています。これからは韓国での展開にとどまらず、日本、アジア、さらにはグローバル市場においても、その魅力がより多くの方々に届く未来を見据えています。私たちは共創のパートナーとして、HyFerの進化と挑戦に全力で取り組み、ともに世界で愛されるブランドを目指してまいります。
MOON-X株式会社 取締役 兼 海外事業統括部管掌役員 塩谷将史のコメント
MOON-Xではこれまで、日本国内における共創型M&Aの実績と知見をもとに、昨年より海外市場における共創型M&Aの検討を本格的に開始しました。なかでも、MOON-X KOREAの堅調な事業成長と韓国市場の大きなポテンシャルを背景に、同市場に特に注力し、現地ブランドの積極的なソーシングを進めてきました。今回のHyFerとの統合は、そうした取り組みの成果のひとつであり、今後も韓国における共創型M&Aの加速を図ってまいります。
また、韓国にとどまらず欧米やアジア各国にも視野を広げ、グローバルで共創型M&Aの機会を窺います。統合した海外ブランドの日本展開や、クロスボーダーでの展開も並行して推進し、グローバル規模でのブランド価値最大化を目指してまいります。
MOON-X KOREA株式会社 代表取締役 閔 駿植（ミン・ジュンシ）のコメント
韓国発のブランドがMOON-Xグループに加わることを、大変嬉しく思います。短期間で市場にしっかりと支持されてきたその実力と可能性を、これからさらに広げていけるよう、組織体制や人材面の強化にも取り組んでまいります。
MOON-X KOREAはこの1年半で、ベビー＆マタニティブランド「ケラッタ」をはじめとする複数のMOON-Xグループブランドの韓国展開を加速させ、着実な成長を遂げてきました。今後もブランドポートフォリオの拡充を図ると同時に、韓国発ブランドの日本進出支援にも注力し、クロスボーダーで価値を生み出す土台をさらに強化してまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2632/115891/115891_web_1.png
MOON-X 共創型M&A事例
＜ケラッタ株式会社 https://kerata.co.jp/＞
2022年に統合を実現した、長野県塩尻市のベビー&マタニティブランド「kerätä」は、2024年度「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーベビー・マタニティジャンル賞（2年連続）」「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード カテゴリー賞（3年連続）」「Yahoo!ショッピングBest Store Awards2024 ベビー、キッズ、マタニティ部門」をトリプルで受賞した唯一のベビーブランドとなりました。オンライン販売を主軸としながら店頭販売も拡大中。中国・韓国・アメリカにも展開しています。
＜株式会社 太陽 https://hitsuji-zzz.com＞
2023年に統合を実現した、株式会社 太陽が展開する「ヒツジのいらない枕」シリーズは、累計販売数60万個を突破※し、2024年に応援購入総額7,000万円越えでMakuake 枕カテゴリ日本一の記録を達成、「Makuake Of The Year 2024」「第5回蔦屋家電＋ 大賞」入賞、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024 カテゴリー部門」を受賞するなど、多くのお客様から支持されています。
＜株式会社 猫壱 https://www.necoichi.co.jp/＞
2023年に統合を実現した、猫用爪研ぎベッド「バリバリボウル」などのヒット商品で知られる猫用品ブランド「猫壱」は、統合後新商品開発をさらに加速させ、2025年7月時点でAmazon内の11カテゴリーで30商品以上のベストセラーを記録。中国・アメリカにも展開しており、多くの猫と飼い主に支持されています。
MOON-X ブランド 積極募集中
MOON-Xでは、共創型M&Aを通じてグループに参加いただき、一緒に日本全国、そして世界に飛躍するブランドを募集しております。「ECモールで売れているが、今後の更なる成長戦略について検討中」「経営資源の選択と集中の観点から、今のブランドを譲渡したい」「運営するブランドが共創型M&Aの対象となるのか知りたい」などのご相談・ご質問がありましたら、下記よりお問い合わせください。
事業者向けご相談・お問い合わせページ：https://www.moon-x.com/ma
HyFerについて
創業：2023年3月
Founder：Changwoo Park（パク・チャンウ）、Taeyoung Nam（ナム・テヨン）
主力製品：歯磨き粉、口内炎薬、うがい、口腔医療機器
URL：https://hyfer.co.kr/index.html
MOON-X株式会社 会社概要
MOON-Xでは「ブランドと人の発射台」というミッションのもと、様々な分野のプロフェッショナルな人材が集まり、ブランドのエンパワーメントに取り組んでいます。共創型M&Aを通じて加わったブランドの育成と、他社ブランドの成長支援・DX支援の2つの事業を展開しており、2024年にはシリーズCにおいて総額76.4億円の資金調達を完了しました。
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：代表取締役社長兼CEO 長谷川晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
＜リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先＞
MOON-X 広報 E-MAIL：press@moon-x.com