こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
横浜ポルタでプレミアポイントGET！キャンペーン
抽選で500名様で1,000ポイント！ポイントアプリ＆PASMO 新規登録でもれなくポイント！
開催期間：2025年８月18日（月）～８月31日（日）
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，横浜新都市センター株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：原田 一之）が運営・管理する
「横浜駅東口地下街ポルタ，（以下 横浜ポルタ）」において, 2025年８月18日（月）から2025年８月31日（日）まで，「横浜ポルタでプレミアポイントＧＥＴ！キャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは，横浜ポルタの各店舗において，期間中に京急プレミアポイントの会員証をご提示のうえ，３回以上のお買物やお食事でポイントをためた会員様の中から，抽選で500名様に1,000ポイントを進呈いたします。
さらに，期間中に横浜ポルタでポイントを１回以上ためた会員様のうち，京急プレミアポイントアプリに新規登録された方には200ポイント，加えてPASMO番号を新規登録された方には追加で300ポイントをもれなく進呈いたします。
この機会にぜひ，横浜ポルタでのお買い物やお食事をお楽しみください。
京急プレミアポイントでは，PASMO番号を登録していただくと，鉄道乗車ポイントや京急駅ナカのセブン-イレブン，駅ナカの自動販機・店舗等のご利用に応じてポイントがたまります。大変おトクで便利なポイントサービスとなっておりますので，この機会にぜひ，ご登録をお願いいたします。
１． 横浜ポルタでプレミアポイントＧＥＴ！キャンペーン
（1）開催期間
2025年８月18日（月）から2025年８月31日（日）
※京急プレミアポイントアプリとPASMO番号の新規登録は2025年８月12日（火）から。
※８月25日（月）横浜ポルタは休館日となります。
（2）キャンペーン内容
・キャンペーン期間中，横浜ポルタの店舗にて京急プレミアポイントの会員証（カード・アプリまたはweb）をご提示のうえ，３回以上ご利用いただきポイントをためた会員様の中から抽選で500名様に1,000ポイントを進呈いたします。
※抽選結果は，ポイントの進呈をもって発表に代えさせていただきます。
・キャンペーン期間中，横浜ポルタの店舗を １回以上ご利用いただきポイントをためた会員様限定で，2025年８月12日（火）からキャンペーン期間終了までに，京急プレミアポイントアプリに新規登録された方には200ポイントを進呈いたします。加えて，同期間中に京急プレミアポイントにPASMO番号を新規登録された方には追加で300ポイントを進呈いたします。
（3）ポイント進呈日
2025年９月中旬から下旬ごろに進呈予定です。
（4）注意事項
・次の店舗および商品・サービスはポイント付与対象外となります。
＜対象外店舗＞宝くじチャンスセンター，J・マーケット，クォーク，日本旅行，トラベレックス，ATMコーナー，アフラックよくわかる!ほけん案内，セブンイレブン，ローソン，その他ポルタがポイント付与対象外とした店舗
＜対象外商品およびサービス＞商品券，ギフト券，たばこ，toto，その他ポルタがポイント付与対象外とした商品
・過去にアプリまたはPASMO番号を登録しており，再度登録した場合，新規登録の対象外です。・他会員を含め過去に登録されていたPASMO番号を，再度登録した場合，新規登録の対象外です。
・ポイント進呈時に退会していた場合はポイントの対象外となります。
・キャンペーン内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。
（5）ためたポイントのご利用方法
たまったポイントは，横浜ポルタの他，京急プレミアポイント加盟店において１円単位でご利用可能です。PASMOにチャージしてご利用いただくこともでき，おトクにお使いいただけます。
（6）京急プレミアポイントアプリの登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/app/
（7）PASMOの登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/
２．横浜ポルタについて
横浜ポルタは，横浜駅東口に直結する地下街で，ファッション，グルメ，雑貨など多彩な店舗が揃うショッピングスポットです。通勤・通学や観光の合間にも立ち寄りやすく，利便性と快適さを兼ね備えた空間として，多くのお客さまに親しまれています。また，横浜ポルタでは，お買い物・お食事110円（税込）ごとに京急プレミアポイントが１ポイントつき，たまったポイントは対象店舗にて１ポイント１円からご利用いただけます。
※一部対象外の店舗，商品があります。
３．お客さまのお問い合わせ先
京急プレミアポイント事務局 TEL：045-225-9866
（受付時間）11:00～16:00 年末年始を除く
※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので，ご了承
ください
※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
開催期間：2025年８月18日（月）～８月31日（日）
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）は，横浜新都市センター株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：原田 一之）が運営・管理する
「横浜駅東口地下街ポルタ，（以下 横浜ポルタ）」において, 2025年８月18日（月）から2025年８月31日（日）まで，「横浜ポルタでプレミアポイントＧＥＴ！キャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは，横浜ポルタの各店舗において，期間中に京急プレミアポイントの会員証をご提示のうえ，３回以上のお買物やお食事でポイントをためた会員様の中から，抽選で500名様に1,000ポイントを進呈いたします。
さらに，期間中に横浜ポルタでポイントを１回以上ためた会員様のうち，京急プレミアポイントアプリに新規登録された方には200ポイント，加えてPASMO番号を新規登録された方には追加で300ポイントをもれなく進呈いたします。
この機会にぜひ，横浜ポルタでのお買い物やお食事をお楽しみください。
京急プレミアポイントでは，PASMO番号を登録していただくと，鉄道乗車ポイントや京急駅ナカのセブン-イレブン，駅ナカの自動販機・店舗等のご利用に応じてポイントがたまります。大変おトクで便利なポイントサービスとなっておりますので，この機会にぜひ，ご登録をお願いいたします。
１． 横浜ポルタでプレミアポイントＧＥＴ！キャンペーン
（1）開催期間
2025年８月18日（月）から2025年８月31日（日）
※京急プレミアポイントアプリとPASMO番号の新規登録は2025年８月12日（火）から。
※８月25日（月）横浜ポルタは休館日となります。
（2）キャンペーン内容
・キャンペーン期間中，横浜ポルタの店舗にて京急プレミアポイントの会員証（カード・アプリまたはweb）をご提示のうえ，３回以上ご利用いただきポイントをためた会員様の中から抽選で500名様に1,000ポイントを進呈いたします。
※抽選結果は，ポイントの進呈をもって発表に代えさせていただきます。
・キャンペーン期間中，横浜ポルタの店舗を １回以上ご利用いただきポイントをためた会員様限定で，2025年８月12日（火）からキャンペーン期間終了までに，京急プレミアポイントアプリに新規登録された方には200ポイントを進呈いたします。加えて，同期間中に京急プレミアポイントにPASMO番号を新規登録された方には追加で300ポイントを進呈いたします。
（3）ポイント進呈日
2025年９月中旬から下旬ごろに進呈予定です。
（4）注意事項
・次の店舗および商品・サービスはポイント付与対象外となります。
＜対象外店舗＞宝くじチャンスセンター，J・マーケット，クォーク，日本旅行，トラベレックス，ATMコーナー，アフラックよくわかる!ほけん案内，セブンイレブン，ローソン，その他ポルタがポイント付与対象外とした店舗
＜対象外商品およびサービス＞商品券，ギフト券，たばこ，toto，その他ポルタがポイント付与対象外とした商品
・過去にアプリまたはPASMO番号を登録しており，再度登録した場合，新規登録の対象外です。・他会員を含め過去に登録されていたPASMO番号を，再度登録した場合，新規登録の対象外です。
・ポイント進呈時に退会していた場合はポイントの対象外となります。
・キャンペーン内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。
（5）ためたポイントのご利用方法
たまったポイントは，横浜ポルタの他，京急プレミアポイント加盟店において１円単位でご利用可能です。PASMOにチャージしてご利用いただくこともでき，おトクにお使いいただけます。
（6）京急プレミアポイントアプリの登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/app/
（7）PASMOの登録方法について
京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。
https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/
２．横浜ポルタについて
横浜ポルタは，横浜駅東口に直結する地下街で，ファッション，グルメ，雑貨など多彩な店舗が揃うショッピングスポットです。通勤・通学や観光の合間にも立ち寄りやすく，利便性と快適さを兼ね備えた空間として，多くのお客さまに親しまれています。また，横浜ポルタでは，お買い物・お食事110円（税込）ごとに京急プレミアポイントが１ポイントつき，たまったポイントは対象店舗にて１ポイント１円からご利用いただけます。
※一部対象外の店舗，商品があります。
３．お客さまのお問い合わせ先
京急プレミアポイント事務局 TEL：045-225-9866
（受付時間）11:00～16:00 年末年始を除く
※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので，ご了承
ください
※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
以 上