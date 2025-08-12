横浜ポルタでプレミアポイントGET！キャンペーン



３．お客さまのお問い合わせ先

京急プレミアポイント事務局 TEL：045-225-9866

（受付時間）11:00～16:00 年末年始を除く

※土日・祝日の問い合わせについてはご回答およびご対応できない場合がございますので，ご了承

ください

１． 横浜ポルタでプレミアポイントＧＥＴ！キャンペーン（1）開催期間2025年８月18日（月）から2025年８月31日（日）※京急プレミアポイントアプリとPASMO番号の新規登録は2025年８月12日（火）から。※８月25日（月）横浜ポルタは休館日となります。（2）キャンペーン内容・キャンペーン期間中，横浜ポルタの店舗にて京急プレミアポイントの会員証（カード・アプリまたはweb）をご提示のうえ，３回以上ご利用いただきポイントをためた会員様の中から抽選で500名様に1,000ポイントを進呈いたします。※抽選結果は，ポイントの進呈をもって発表に代えさせていただきます。・キャンペーン期間中，横浜ポルタの店舗を １回以上ご利用いただきポイントをためた会員様限定で，2025年８月12日（火）からキャンペーン期間終了までに，京急プレミアポイントアプリに新規登録された方には200ポイントを進呈いたします。加えて，同期間中に京急プレミアポイントにPASMO番号を新規登録された方には追加で300ポイントを進呈いたします。（3）ポイント進呈日2025年９月中旬から下旬ごろに進呈予定です。（4）注意事項・次の店舗および商品・サービスはポイント付与対象外となります。＜対象外店舗＞宝くじチャンスセンター，J・マーケット，クォーク，日本旅行，トラベレックス，ATMコーナー，アフラックよくわかる!ほけん案内，セブンイレブン，ローソン，その他ポルタがポイント付与対象外とした店舗＜対象外商品およびサービス＞商品券，ギフト券，たばこ，toto，その他ポルタがポイント付与対象外とした商品・過去にアプリまたはPASMO番号を登録しており，再度登録した場合，新規登録の対象外です。・他会員を含め過去に登録されていたPASMO番号を，再度登録した場合，新規登録の対象外です。・ポイント進呈時に退会していた場合はポイントの対象外となります。・キャンペーン内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。（5）ためたポイントのご利用方法たまったポイントは，横浜ポルタの他，京急プレミアポイント加盟店において１円単位でご利用可能です。PASMOにチャージしてご利用いただくこともでき，おトクにお使いいただけます。（6）京急プレミアポイントアプリの登録方法について京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。（7）PASMOの登録方法について京急プレミアポイントwebサイトにてご確認いただけます。https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/２．横浜ポルタについて横浜ポルタは，横浜駅東口に直結する地下街で，ファッション，グルメ，雑貨など多彩な店舗が揃うショッピングスポットです。通勤・通学や観光の合間にも立ち寄りやすく，利便性と快適さを兼ね備えた空間として，多くのお客さまに親しまれています。また，横浜ポルタでは，お買い物・お食事110円（税込）ごとに京急プレミアポイントが１ポイントつき，たまったポイントは対象店舗にて１ポイント１円からご利用いただけます。※一部対象外の店舗，商品があります。