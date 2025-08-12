浅草の人気の甘味処「甘味みつや」が予約新コース「かき氷がおかわりできる」『みつや かき氷御膳』をはじめます。

行列の絶えない浅草の人気甘味処「甘味みつや」が、2025年8月19日（火）より新たに予約限定コース『みつや かき氷御膳・抹茶付き』の提供を開始します。



同店はインスタグラムなどSNSでも話題となり、TVでも多数紹介。テレビ東京「ソレダメ！」ではホンジャマカ石塚英彦さんが訪れたスイーツ店ランキング1位を獲得、日本テレビ「DayDay.」では彦摩呂さんが“もう一度食べたいおかわりグルメ”として紹介されました。




かき氷はおかわり一杯できます。


予約コース『みつや かき氷御膳』とは




2018年にかき氷から始まった同店は、現在では名物の茹でたて白玉と、自家製みつ・旬の果物を使った夏限定のかき氷が人気の二本柱。このコースでは両方を贅沢に味わえます。



セット内容


9種類のトッピングと3種類のみつを自由に組み合わせ、自分好みのかき氷を作って楽しめます。



トッピング


下段：季節のフルーツ、ミルクアイス、白玉3玉


中段：抹茶あん、ずんだあん、あんこ（つぶあん）


上段：寒天、杏（あんず）、おかき


みつ（右下）：いちご、黒みつ、抹茶



さらに箸休め（塩昆布）、抹茶、加賀棒茶付き。白玉は氷で冷やし、もちもち感を引き立てています。


※仕入れ状況や季節により内容が変更になる場合があります。




■素材へのこだわり



白玉：熊本「白玉屋新三郎」の白玉粉を使用。佐賀産ひよく米と阿蘇の伏流水で製造し、その日の気温・湿度に応じて加水を調整、毎朝手ごねで茹でたてを提供。


みつ：沖縄・波照間島産黒糖＋和三盆の黒みつ、鹿児島・喜界島産きび糖の白みつを使用。どちらも銅鍋でじっくり煮込み、コクと香りを引き出す。


抹茶：京都宇治「奥西緑芳園」の高級抹茶。皇室や大本山寺院にも納入される銘茶。


杏：長野県千曲市「杏宝園」でスタッフが毎年収穫、生食可能な「ハーコット」を浅草に持ち帰りコンポート加工。


寒天：伊豆天草100%の無漂白・無着色糸寒天を毎日製造。海藻臭が少なく食べやすいと好評。




■ご予約について



提供開始日：2025年8月19日（火）


場　　所　：甘味みつや本店（メトロ通り）2階席（小上がり4名席×2、テーブル4名席×2）


予約方法　：TableCheck「FastPass」にてオンライン予約受付中


※1階席は従来通り当日来店順でご案内となります。




当店名物、一番人気のみつ白玉「黒みつきなこ」


京都宇治の老舗「奥西緑芳園」の厳選した抹茶