浅草の人気の甘味処「甘味みつや」が予約新コース「かき氷がおかわりできる」『みつや かき氷御膳』をはじめます。

株式会社生産者直売のれん会みつや かき氷御膳（予約専用メニュー）

浅草「甘味みつや」、新予約コース『みつや かき氷御膳』スタート

行列の絶えない浅草の人気甘味処「甘味みつや」が、2025年8月19日（火）より新たに予約限定コース『みつや かき氷御膳・抹茶付き』の提供を開始します。

同店はインスタグラムなどSNSでも話題となり、TVでも多数紹介。テレビ東京「ソレダメ！」ではホンジャマカ石塚英彦さんが訪れたスイーツ店ランキング1位を獲得、日本テレビ「DayDay.」では彦摩呂さんが“もう一度食べたいおかわりグルメ”として紹介されました。

かき氷はおかわり一杯できます。

予約コース『みつや かき氷御膳』とは

2018年にかき氷から始まった同店は、現在では名物の茹でたて白玉と、自家製みつ・旬の果物を使った夏限定のかき氷が人気の二本柱。このコースでは両方を贅沢に味わえます。

セット内容

9種類のトッピングと3種類のみつを自由に組み合わせ、自分好みのかき氷を作って楽しめます。

トッピング

下段：季節のフルーツ、ミルクアイス、白玉3玉

中段：抹茶あん、ずんだあん、あんこ（つぶあん）

上段：寒天、杏（あんず）、おかき

みつ（右下）：いちご、黒みつ、抹茶

さらに箸休め（塩昆布）、抹茶、加賀棒茶付き。白玉は氷で冷やし、もちもち感を引き立てています。

※仕入れ状況や季節により内容が変更になる場合があります。

■素材へのこだわり

白玉：熊本「白玉屋新三郎」の白玉粉を使用。佐賀産ひよく米と阿蘇の伏流水で製造し、その日の気温・湿度に応じて加水を調整、毎朝手ごねで茹でたてを提供。

みつ：沖縄・波照間島産黒糖＋和三盆の黒みつ、鹿児島・喜界島産きび糖の白みつを使用。どちらも銅鍋でじっくり煮込み、コクと香りを引き出す。

抹茶：京都宇治「奥西緑芳園」の高級抹茶。皇室や大本山寺院にも納入される銘茶。

杏：長野県千曲市「杏宝園」でスタッフが毎年収穫、生食可能な「ハーコット」を浅草に持ち帰りコンポート加工。

寒天：伊豆天草100%の無漂白・無着色糸寒天を毎日製造。海藻臭が少なく食べやすいと好評。

■ご予約について

提供開始日：2025年8月19日（火）

場 所 ：甘味みつや本店（メトロ通り）2階席（小上がり4名席×2、テーブル4名席×2）

予約方法 ：TableCheck「FastPass」にてオンライン予約受付中

※1階席は従来通り当日来店順でご案内となります。

当店名物、一番人気のみつ白玉「黒みつきなこ」京都宇治の老舗「奥西緑芳園」の厳選した抹茶