【AIを活用したいデータ関係者向け】BigQueryで実現する｜″AI×データウェアハウス″戦略ガイドを無料公開

■【BigQueryで実現する】"AI×データウェアハウス"戦略ガイド：概要

株式会社パタンナー無料で資料をDLする :https://tazna.io/contents-bigquery-ai<目次>- はじめに- BigQueryとは何か？2025年のポジションと競合比較- アーキテクチャと料金モデルの最新動向- AI・機械学習統合のフロントライン- セキュリティ・ガバナンスとデータクリーンルーム- 実践事例とベストプラクティス- まとめ- 今後のロードマップと導入ステップ- 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」

■【BigQueryで実現する】"AI×データウェアハウス"戦略ガイド：公開の背景

<こんな方におすすめ>- データ基盤構築に興味のあるデータ関係者/経営者- "データ活用"や"データ分析"に興味のある経営者/マーケティング担当者の方- 自社にあるデータが活用できない/活用していきたい方

生成AIブームにより、データウェアハウスは“保存と集計”の器から“AIアプリのランタイム”へと進化しています。



Google BigQueryはサーバーレス基盤という強みを武器に、ベクトル検索やLLM統合、データクリーンルームなど先進機能を矢継ぎ早に投入し、企業の分析・AI基盤を一気通貫で支えています。



本資料ではBigQueryの価格・機能・導入プロセスを踏まえたベストプラクティスを丁寧に解説します。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

