【AIを活用したいデータ関係者向け】BigQueryで実現する｜″AI×データウェアハウス″戦略ガイドを無料公開
無料で資料をDLする :
https://tazna.io/contents-bigquery-ai
■【BigQueryで実現する】"AI×データウェアハウス"戦略ガイド：概要<目次>
- はじめに
- BigQueryとは何か？2025年のポジションと競合比較
- アーキテクチャと料金モデルの最新動向
- AI・機械学習統合のフロントライン
- セキュリティ・ガバナンスとデータクリーンルーム
- 実践事例とベストプラクティス
- まとめ
- 今後のロードマップと導入ステップ
- 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」
- データ基盤構築に興味のあるデータ関係者/経営者
- "データ活用"や"データ分析"に興味のある経営者/マーケティング担当者の方
- 自社にあるデータが活用できない/活用していきたい方
■【BigQueryで実現する】"AI×データウェアハウス"戦略ガイド：公開の背景
生成AIブームにより、データウェアハウスは“保存と集計”の器から“AIアプリのランタイム”へと進化しています。
Google BigQueryはサーバーレス基盤という強みを武器に、ベクトル検索やLLM統合、データクリーンルームなど先進機能を矢継ぎ早に投入し、企業の分析・AI基盤を一気通貫で支えています。
本資料ではBigQueryの価格・機能・導入プロセスを踏まえたベストプラクティスを丁寧に解説します。
■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)
データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。
そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。
POINT１.：設計書を自動でつくる
BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。
表示されている指標の意味は答えられますか？
表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？
タヅナなら、すべて一目瞭然です。
POINT２.：データの背景を理解する
タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。
誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。
タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。
POINT３.：基盤を作る前に活用する
私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。
だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。
タヅナなら、開発と現場がひとつになります。
■ 会社概要
会社名：株式会社パタンナー
代表者：深野 嗣
所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15
事業内容：
- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング
- データ人材育成・組織開発
コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)
データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/