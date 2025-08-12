大人気企画【２WEEK SALE】がやってくる📣「新幹線＋ホテル」がお得な2週間！５０%OFF＆先行予約できるチャンスをお見逃しなく

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

株式会社ジェイアール東海ツアーズ（本社：東京都中央区、以下ＪＲ東海ツアーズ）は、２０２５年８月１８日（月）１３時から９月１日（月）１２時５９分までの１４日間限定で、大人気企画「２ＷＥＥＫ ＳＡＬＥ」を開催いたします。１０月以降の「新幹線＋ホテル」を使ったご旅行がお得に買えるチャンス！また、ＬＩＮＥアカウント連携をしていただいている方を対象に８月１５日（金）より人気ホテルなど一部プランを先行発売いたします。

本セール開催に先駆け８月１４日（木）昼１２時より２時間限定で旅行代金が５０％割引になるクーポンが当たる「＃２ＷＥＥＫ ＳＡＬＥ 直前キャンペーン」をＪＲ東海ツアーズ公式Ｘアカウントにて開催します。あなたの行きたい旅行先をコメントして５０％ＯＦＦにチャレンジしてください！

新幹線の時間変更が無料で何度でも可能、また１か月以上先の旅行でも予約と同時に利用新幹線が確定するのはＥＸ旅パックだけ！毎年混みあう１０月から１２月の秋の新幹線旅行はお得なＥＸ旅パック「２ＷＥＥＫ ＳＡＬＥ」を必ずチェック！

２ＷＥＥＫ ＳＡＬＥ特設サイトへ :https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/2weeksale/

【一部先行発売】２WＥＥＫ ＳＡＬＥ 概要

今回の２WEEK SALEでは、EXサービス会員IDとLINEアカウントを連携していただいている方を対象に人気ホテルなど一部商品を先行発売いたします。既にLINEアカウント連携している方だけではなく、今から連携される方も対象となります！（LINEアカウント連携の翌日から先行発売に参加いただけます。）詳しいエントリー方法は２WEEK SALE 特設サイトをご確認ください。

◆セール期間

一部先行発売

２０２５年8月1５日（金）１3：００～２０２５年8月17日（日）２３：５９（3日間）

※出発日の３０日前までの予約に限ります。

※先行発売ページへのご招待には８月１６日（土）までのエントリーが必要となります。また登録にはLINEアカウント連携機能を使用します。

◆対象商品

＼先行発売！／【2WEEK SALE】、＼先行発売！／【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO! と記載のこだわりツアー

◆対象旅行期間

＼先行発売！／【2WEEK SALE】

２０２５年１０月１日（水）出発～２０２５年１２月２５日（木）帰着分まで

※施設により一部除外日があります。

＼先行発売！／【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO!

２０２５年１２月２６日（金）出発～２０２６年１月４日（日）帰着分まで

※施設により一部除外日があります。

◆対象エリア

＼先行発売！／【2WEEK SALE】

東京、舞浜、新浦安、横浜、名古屋、京都、大阪、ユニバーサルシティ

※名古屋エリアは、中国発の設定はありません。

※京都／大阪／ユニバーサルシティエリアは、中国および九州発の設定はありません。

＼先行発売！／【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO!

東京、舞浜、新浦安、横浜、名古屋、京都、大阪、ユニバーサルシティ

※大阪／ユニバーサルシティエリアは、中国および九州発の設定はありません。

◆【一部先行発売】のおすすめ商品をご紹介！

※記載されている会社名・施設名は、各社の登録商標または商標です。

【一般発売】２WＥＥＫ ＳＡＬＥ 概要

◆セール期間

一般発売

２０２５年８月１８日（月）１3：００～２０２５年9月1日（月）12：５９（１４日間）

※出発日の３０日前までの予約に限ります。

◆対象商品

【2WEEK SALE】、【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO! と記載のこだわりツアー

◆対象旅行期間

【2WEEK SALE】

２０２５年１０月１日（水）出発～２０２５年１２月２５日（木）帰着分まで

※施設により一部除外日があります。

【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO!

２０２５年１２月２６日（金）出発～２０２６年１月４日（日）帰着分まで

※施設により一部除外日があります。

◆対象エリア

【2WEEK SALE】

東京、舞浜、新浦安、神奈川、静岡、愛知、三重、岐阜、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ

※愛知／三重／岐阜エリアは、中国発の設定はありません。

※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティエリアは、中国および九州発の設定はありません。

【2WEEK SALE】年末年始もおトクにGO!

東京、舞浜、新浦安、神奈川、静岡、愛知、三重、岐阜、京都、奈良、滋賀、大阪、ユニバーサルシティ

※岐阜(高山・下呂)は、年末年始期間のみ中国発の設定がございます。

※三重、岐阜(市内)は、中国発の設定はありません。

※大阪／ユニバーサルシティエリアは、中国および九州発の設定はありません。

※【一般発売】２WＥＥＫ ＳＡＬＥのおすすめ商品は、後日ご紹介いたします。お楽しみに。

５０％割引クーポンが当たる！

#２WEEK SALE 【２時間限定】直前キャンペーン

ＪＲ東海ツアーズ【公式】Ｘ（@JR_TOKAITOURS）でフォローとハッシュタグ「＃2WEEKSALE」をつけてSALEを使って行きたい旅行先をコメントしていただくと、セールでご利用いただける５０%OFFクーポンを抽選で１４名様にプレゼント！

◆賞品

５０％OFFクーポン （抽選で１４名様）

※2WEEK SALE商品にのみご使用いただけます。

※クーポンの割引上限金額は1予約あたり50,000円までです。

※他の割引クーポンとの併用はできません。

◆キャンペーン期間

２０２５年８月１４日（木）１２：００～１４：００ （２時間限定）

◆クーポン利用期間

２０２５年８月１５日（金）１３：００～２０２５年９月１日（月）１２：５９

◆対象商品

【2WEEK SALE】と記載のこだわりツアー

◆ご案内

ＪＲ東海ツアーズ【公式】Ｘ（@JR_TOKAITOURS）のキャンペーン投稿にて詳細をご確認ください。

予約後でも新幹線の時間変更が無料で何度でもできるから安心！

ＪＲ東海ツアーズ【公式】Ｘアカウントへ :https://x.com/jr_tokaitours２ＷＥＥＫ ＳＡＬＥ特設サイトへ :https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/2weeksale/EX旅パックの特徴ページへ :https://travel.jr-central.co.jp/plan/#about_ex

★ 乗車直前まで新幹線の時間変更が無料で何度でも可能なのは、EX旅パックだけ！

旅行中でも予約列車の出発前なら何度でも乗車時間を変更できて便利！

※列車変更に制限のある商品があります。日付、区間、人数、設備の変更はできません。

★ 新幹線とホテルを個別に予約するよりおトク！

スマートＥＸとホテルを別々に購入するよりもおトクな価格設定

★１か月以上先の旅行でも、利用新幹線と宿泊を確約！

早めの予約でも、宿泊と新幹線の時間が確定するから安心で計画も立てやすい。

★ チケットレスでスムーズ乗車

お持ちの交通系ICカードやQRチケットで新幹線にチケットレス乗車！ 事前にチケットを受け取る手間なく快適！

＜ご案内＞

・ＥＸ旅パックのご利用には、ＪＲ東海／ＪＲ西日本／ＪＲ九州のスマートＥＸ（年会費無料）またはエクスプレス予約（年会費１，１００円／税込）への会員登録※が必要です。

※一部の法人モデル会員は除く

・スマートＥＸ海外向けサービス会員は、「２ＷＥＥＫ ＳＡＬＥ」の適用対象外です。