鳴神温泉 ななのゆ 8月19日は「バイクの日」 入浴料割引＆先着入浴77台にノンアル飲料プレゼント
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温浴施設「ななのゆ」は、8月19日の「バイクの日」に、オートバイで来館されたお客様へ「バイクの日」限定サービスを実施します。
代表取締役の鬼塚は、オートバイで世界一周を2度経験したことのあるライダーでもあります。同じライダーとして温泉ツーリングを応援したいと、ライダーにとっても利用しやすい温泉施設を目指しています。
【バイクの日特別サービス】
期日：8月19日（火）
対象：オートバイで来館され入浴されたお客様
内容：入浴料割引 740円→640円
先着入浴77名様にノンアルコール飲料プレゼント
ライダーに優しいポイント
・2輪専用駐輪スペースを確保
・ヘルメット・ライダースーツが入る無料大型ロッカー
サイズ：W346×D482×H774 ハンガー、フック、 下棚付き
（ロッカーに空きがない場合はフロントでお預かりします）
・MXライダーブーツも入るシューズロッカー
・鬼塚の旅の四方山話無料（気軽にお声かけください）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327115&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327115&id=bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
Instagram： https://www.instagram.com/7noyu.karatsu/
Facebook： https://www.facebook.com/7noyu
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
代表取締役の鬼塚は、オートバイで世界一周を2度経験したことのあるライダーでもあります。同じライダーとして温泉ツーリングを応援したいと、ライダーにとっても利用しやすい温泉施設を目指しています。
【バイクの日特別サービス】
期日：8月19日（火）
対象：オートバイで来館され入浴されたお客様
内容：入浴料割引 740円→640円
先着入浴77名様にノンアルコール飲料プレゼント
ライダーに優しいポイント
・2輪専用駐輪スペースを確保
・ヘルメット・ライダースーツが入る無料大型ロッカー
サイズ：W346×D482×H774 ハンガー、フック、 下棚付き
（ロッカーに空きがない場合はフロントでお預かりします）
・MXライダーブーツも入るシューズロッカー
・鬼塚の旅の四方山話無料（気軽にお声かけください）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327115&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327115&id=bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h 予約のお客様には
レンタルタオル＆バスタオルそれぞれ２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
電気（1500w）が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
Instagram： https://www.instagram.com/7noyu.karatsu/
Facebook： https://www.facebook.com/7noyu
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
プレスリリース詳細へ