【ご好評につき】MDL.make、SSD無償アップグレードキャンペーンを8月末まで実施継続を決定!

株式会社モダンデザイン

ゲーミングPCブランド「MDL.make(https://mdlmake.shop/)」は、

現在実施中の「SSD無償アップグレードキャンペーン」につきまして、多くのお客様からのご支持を受け、予定通り8月末までの実施継続を正式に決定いたしました。

本キャンペーンは、2025年7月より「8月末までを予定(終了時期未定)としてスタートしておりましたが、改めて2025年8月31日(日)までの実施継続をここにお知らせいたします。





このキャンペーンでは、従来のモデルに標準搭載されているSSD 500GBを、1TBに無料でアップグレードすることができます。なお、キャンペーン終了後の再実施は未定となっております、ゲーミングPCのご購入をご検討中の方は、この機会をぜひご活用ください。

【SSD無償アップグレードキャンペーン】

対象：MDL.make 全ゲーミングPCモデル

内容：標準搭載SSD 500GB → 1TBへ無償アップグレード

期間：2025年8月31日（日）まで

各商品ページで選択されております。

※本キャンペーンは、新規でご購入いただく際の特典です。

※すでにご購入済みの商品への後日アップグレードや交換、差額の返金等はできかねます。あらかじめご了承ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=2sO5kjxsyYQ ]

SSD無償アップグレードキャンペーンPR動画

【数字で見るMDL.make】

MDL.makeは累計販売台数17,700台を突破。

TikTokやX（旧Twitter）、YouTubeを通じた情報発信に加え、公式LINEでの平均15分以内の対応により、購入前から購入後まで安心してお使いいただける環境を整えています。

これからも、高品質×低価格のゲーミングPCを全国の皆さまにお届けしてまいります。

【動画で見るゲーミングPC性能検証】

2025年8月11日時点の実績

MDL.makeでは、CPUやGPUの性能比較、ゲーム・クリエイティブ用途での動作検証など、購入前に役立つ情報を動画で配信しています。

スペック表では分からない使用感やフレームレートの差を、プレイ画面やベンチマーク結果とともに分かりやすくご紹介。

お客様が最適な一台を選ぶための参考情報として、ぜひご活用ください。

【妥協ゼロで、セール価格】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=f4iV1cuDOUs ]

安さを求めるあなたに、妥協なしのセール価格でご提供。

高性能ゲーミングPCを、特別価格でお求めいただけます。

SSD無償アップグレードキャンペーンと合わせてぜひご覧ください。

期間限定セール対象のゲーミングPCはこちら(https://mdlmake.shop/collections/sales)

今なら人気No.1ゲーミングPCもセール対象!!

最新グラフィックボード RTX5060を搭載したゲーミングPC。

FORTNITEやVALORANTといった人気ゲームも快適にプレイ可能。ゲームだけでなく配信や軽い動画編集作業などにも十分対応可能なモデルです。

コスパ×性能を求めるなら人気No.1のRyzen7 5700X × RTX5060搭載のこちらがおすすめです。

商品ページはこちら(https://mdlmake.shop/collections/sales/products/ryzen7-5700x-rtx-5060)

会社概要

Ryzen7 5700X × RTX5060

会社名：株式会社モダンデザイン

本社所在地：鹿児島県鹿屋市旭原町2615-5

代表取締役：鈴木廉

事業内容：BTOパソコン開発・製造・販売、ITサポート全般

公式ショップ：https://mdlmake.shop/

公式LINE : https://page.line.me/maq1767r

公式X：https://x.com/mdl_make

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mdl.make

公式YouTube : https://www.youtube.com/@mdlmake