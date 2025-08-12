月例新築マンション動向2025年8月号（2025年5月度分譲実績)

株式会社マーキュリー

不動産ビッグデータとAI等のテクノロジーを活用し、不動産マーケティングプラットフォームを提供する株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区 代表取締役：陣 隆浩、証券コード5025、以下「当社」）は、独自調査による新築マンション動向を発表致します。今月は、2025年5月度分譲実績データです。

集計対象エリアは首都圏及び関西で、それぞれのエリア別相場情報、需給動向、着工件数等を集計しました。

また、市区別、駅別の供給ランキング等も算出しました。

Realnetニュースでは、月例新築マンション動向の他にも、当社が保有しているビッグデータを活用したレポートや、オリジナルの取材記事等も配信しております。

【サービスURL】

■Realnetニュース

https://news.real-net.jp/

【Realnet(リアルネット)について】

当社が提供するRealnet（リアルネット）は、不動産ビッグデータと最新のテクノロジーを融合した不動産マーケティングプラットフォームです。

現在は、新築マンションデベロッパー向けマーケティングシステムの提供や仲介業者向けのコンテンツ提供等、多面的なサービスを提供しています。今後もサービス拡大と利便性向上に向け、さらに努力を続けてまいります。

サービスURL：https://real-net.jp/

【マーキュリーについて】

当社は、1991年の創業以来「不動産ビッグデータ」を武器に、事業を展開してきました。

「Big Data × Technology で不動産の未来は私たちが動かす。」をビジョンとして掲げ、近年は従来のビッグデータに、AI等のテクノロジーを用いて不動産マーケティングプラットフォームを提供しております。

これからも高品質なサービスを提供し続けることで、更なる顧客満足と事業の拡大を目指します。そして不動産ビジネスに関わるあらゆるステークホルダーの最良の選択の為に「確信」を届けてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社マーキュリー

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル42階

URL：https://mcury.jp/

代表取締役：陣 隆浩

設立年月：1991年5月