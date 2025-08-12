オリパワン1周年イベント開催中！今週は目玉企画が満載！ゲリラ級アド確定ガチャ＆豪華コラボガチャを連日開催！

株式会社KECAK

オンラインオリパサイト「オリパワン」（https://oripaone.jp）では、2025年8月31日（日）まで開催中の1周年記念イベントにて、今週も目玉企画を連日展開します！

今回注目となるのは、ゲリラ級アド確定ガチャ2本立てと、豪華ラインナップのコラボガチャキャンペーンです。



いずれも還元率・カード内容ともに見逃せない内容となっております。

毎回大盛況！アド確定ガチャが2本立てで登場

これまでゲリラ開催が多く即完売していたアド確定ガチャを実施します。

8月15日（金）：アルティメットワン娘

8月17日（日）：セブンジャンボ～極～

どちらもオリパワンらしい還元率100%超え？！の豪華仕様でお届けしますので、この機会にお楽しみください。

豪華コラボガチャキャンペーンを3日連続開催

1周年イベントを彩るコラボガチャも、豪華ショップとの連携でパワーアップ！

8月12日（火）：Alice池袋コラボガチャ

8月13日（水）：REPLAY名古屋大須コラボガチャ

8月14日（木）：トレカsoul秋葉原コラボガチャ

総還元率100%超えを狙えるガチャも登場！コラボ企画ならではの超レアカードを用意しています。ぜひご参加ください！

1周年記念イベントは8月31日まで開催中！

1周年記念イベント開催中のオリパワンでは、今回の目玉企画以外にも、連日多彩なキャンペーンを実施中です！

詳細は公式サイト、特設サイト、公式Xからご確認ください。

【公式サイト】

https://oripaone.jp/

【1周年記念特設サイト】

https://lp.oripaone.jp/1st-anniversary/

【公式X】

オリパワン公式X：https://x.com/oripaone

オリパワン中の人：https://x.com/oripaone_naka

オリパワンとは

「オリパワン」は、カードファンに向けたオンラインオリパ（オンラインくじ）サービスです。

自宅から手軽にガチャ感覚でカードを楽しめる点が好評を博し、サービス開始から1周年を迎えました。

今後も、ユーザーの皆様に“ワクワク”と“夢”をお届けできるサービスを目指してまいります。

会社概要

社名： 株式会社KECAK

設立： 2024年4月1日

代表者： 原 徹也

所在地： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号 VORT秋葉原IV 2F

資本金： 1,000,000円

URL： https://kecak.jp/(https://kecak.jp/)