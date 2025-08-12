【海外赴任前研修プログラム 】グローバル人材育成特化型研修サービスINSIGHT ACADEMY | 講師派遣型研修を提供開始

インサイトアカデミー株式会社

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、【講師派遣型研修：海外赴任前研修プログラム】を提供開始いたしました。

□研修のゴール

海外駐在員予定者の多くは管理職未経験者ですが、海外現地拠点においては海外人材を管理する立場になります。

本研修では、管理職未経験者の方が海外現地で管理職としてご活躍して頂きやすいように、現地拠点のマネジメントの要素を全般的に強化することをゴールとしています。

□詳細

お申込み :https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training/inhouse/pre-departure

【講師派遣型研修】

海外赴任前研修プログラム

対象者： 海外赴任を予定されている方

海外赴任を希望されている方

形式 ： 対面 or Zoom

期間 ： 半日 × ２日間

□プログラム内容

サービス資料 :https://client.insighta.co.jp/download/service01-1

--- DAY 1 ---

01：イントロダクション概要説明、講師紹介、自己紹介

02：異文化理解文化とはホフステード6次元モデル、カルチャーマップ異文化理解異文化への態度カル

チャー・ショック

03：異文化環境におけるリーダーシップ海外における役割の変化海外リーダーに求められる姿勢【演

習】リーダーとしての強み、弱み

04：駐在員の役割駐在員の役割イントラパーソナル・ダイバーシティー企業文化の伝承

05：パーパス／中期計画パーパス、ミッション、ビジョン中期計画【演習】自分自身の中期計画

06：まとめ・質疑応答

--- DAY 2 ---

01：人材マネージメント１.ナショナルスタッフの重要性モチベーションロイヤルティ【演習】モチベー

ションアップインセンティブ、・中間管理職育成

02：人材マネージメント２.組織給与体系採用/評価/解雇

03：異文化コミュニケーション言語と非言語発信の重要性1対1のコミュニケーション

04：ハラスメントハラスメント防止対策

05：安全管理組、BCM安全管理

06：まとめ・質疑応答・研修での気づきと今後の抱負

お問い合わせ :https://client.insighta.co.jp/contact

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language