きこえの公開講座　【参加無料】～きこえの未来をひらく～

株式会社 日本コクレア

今、そしてこれからのきこえのケアにご関心がある方へ。医師・リハビリテーションなどの具体的な視点から、希望に満ちた内容をお届けします。


聴力低下は生活に影響し、認知症につながる危険性も指摘されています。


難聴治療として補聴器・人工内耳についてわかりやすくお話します。


きこえでお悩みの方はぜひご参加ください。




日時：2025年 9月6日　(土)


13：00～15：30（受付開始予定12：30）




会場:扇町ミュージアムキューブ　CUBE ０１



大阪メトロ堺筋線「扇町」駅（ 5番出口）から


徒歩3 分


JR 環状線「天満」駅から徒歩7分





プログラム


・講演1『 きこえを諦めない：人工内耳という選択』


医誠会国際総合病院　イヤーセンター　顧問　土井 勝美先生


・講演2『よりよいきこえの為のリハビリテーション』


医誠会国際総合病院　リハビリテーション科　今城 結芽先生


・ 質疑応答　など



定員：先着100 名（要事前申し込み）


申し込み締切：9月4日（木）



※パソコン要約筆記


※お申し込みの受付は先着順とさせていただきます。



お申し込み方法


QRコードお申し込み下さい。



https://business.form-mailer.jp/fms/f4b5b7e6302430






お申し込みに関するお問い合わせ先: 株式会社日本コクレア イベント事務局


Email：apac-japan-info@cochlear.com



主催：一般社団法人メディカルケアコネクト


協力：医療法人医誠会　医誠会国際総合病院　


協賛：株式会社　日本コクレア



※本セミナーは、難聴に関する理解促進を目的としており、特定の製品を宣伝したり、特定の製品に関する具体的な情報を提供したりすることを目的とするものではありません。