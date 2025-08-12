¡ÚÀÅ²¬¸©¡ßPoliPoli Gov¡Û½÷À¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î°Õ¸«¤òÊç½¸
- ¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov¡Ù¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
- Êç½¸´ü¸Â¤Ï¡¢2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÏÂ¿¿¡¢°Ê²¼ PoliPoli¡Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ØPoliPoli Gov¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷À¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«Êç½¸¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
°Õ¸«Êç½¸¤Î³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÀÅ²¬¸©¤«¤éÅ¾½Ð¤·¤¿½÷À¤¬¡¢ÀÅ²¬¤ËÌá¤ê¾Íè¤â½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2025Ç¯9·î7Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
URL¡§https://polipoli-gov.com/issues/4mnUjz4a17IAWyW2gVrf
°Õ¸«Êç½¸¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
ÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢¼ãÇ¯½÷À¤Î¸©³°¤Ø¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸©³°¤Ø¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¿ô7,695¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó5³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë4,061¿Í¤ò10～20Âå¤Î½÷À¤¬Àê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾½Ð¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¼Ò²ñÄÌÇ°¡¦´·½¬¡¦¤·¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤¿Êý¤¬73.5%¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤È¤¤¤¦ÀÊÌ¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ìò³ä¤ò¸ÇÄêÅª¤ËÊ¬¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸©³°¤ØÅ¾½Ð¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¹¤¯°Õ¸«¤ò¼ý½¸¤·¡¢º£¸å¤ÎÃË½÷¶¦Æ±»²²è»Üºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë³è¤«¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov ¡Ê¥Ý¥ê¥Ý¥ê¥¬¥Ö)¡Ù ¤È¤Ï
»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¤¬¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¯ºö¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹ÔÀ¯¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ä½»Ì±¤Î¹ÔÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤äÍ×Ë¾¤òÄ°¤¯³èÆ°¡Ê¡á¹Ä°¡Ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ä
PoliPoli Gov¤Ë¹ÔÀ¯¤«¤éÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹
½»Ì±¤Ï°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÅê¹Æ¤ä¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
PoliPoli¤¬°Õ¸«¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ÔÀ¯¤¬À¯ºö¤Å¤¯¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤¹
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§½»Ì±¤È¹ÔÀ¯¤¬À¯ºö¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë»þÂå¤Ø
PoliPoli¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·¤·¤¤À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯ºöÎ©°Æ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¡¢°ú¤Â³¤Äó¸À¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¼«¤é¤Î°Õ¸«¤¬¼Ò²ñ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¹ñÌ±¤¬7³ä°Ê¾å¤È¹â¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¹ÔÀ¯¤È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½»Ì±¤È¹ÔÀ¯¤¬¶¦¤ËÀ¯ºö¤òÁÏ¤ë¡ÖÀ¯ºö¶¦ÁÏ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´±¸øÄ£¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÍÍ¸þ¤±
¡ØPoliPoli Gov¡Ù¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://about.polipoli-gov.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli
ÂåÉ½¼Ô ¡§°ËÆ£ ÏÂ¿¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
ÀßÎ© ¡§2018Ç¯2·î
´ë¶ÈÍýÇ° ¡§¿·¤·¤¤À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.polipoli.work/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
À¯¼£¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli(https://polipoli-web.com/)¡Ù
¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)¡Ù
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¡ÖÀ¯ºö·Ð±Ä¡×¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ØPoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)¡Ù
À¯ºö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÀ¯¼£¥É¥Ã¥È¥³¥à(https://say-g.com/)¡Ù
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ´ð¶â¡ØPolicy Fund(https://policy.fund/)¡Ù
SIB¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¼«¼£ÂÎ¶¦ÁÏ¥Õ¥¡¥ó¥É(https://sib-fund.com/)¡Ù
¡Ö´±Ì±Ï¢·È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÎÍÑÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3