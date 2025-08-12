À¤³¦¤Î¥ëー¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë24¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á――¿·À±K-POP¥°¥ëー¥×idntt¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°¡ª
idntt ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ ¡ÆYou Never Met¡Ç MV Teaser
idntt ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ ¡Æ던져 (Storm)¡Ç MV Teaser
idntt ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ ¡ÆBOYtude¡Ç MV Teaser
¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î³èÆ°¸å¤Ë¤Ï¡¢MODHAUSÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿ÅêÉ¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖGravity¡×¤¬»ÏÆ°¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢unevermet¡¦yesweare¡¦itsnotover¤Î¥á¥ó¥Ðー¹½À®¤òºÆÊÔÀ®¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÁÐÊý¸þÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦¤Ë¥°¥ëー¥×¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢MODHAUS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£ー¥¶ー±ÇÁü¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¹¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡£24µÓ¤Î°Ø»Ò¤È¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î±Æ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿Âè1ÃÆ¥Æ¥£ー¥¶ー¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËSNS¤Ç³È»¶¡£Âè2ÃÆ¡Ö2025 ideal combination¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÈþ¤ÈåÌÌ©¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCOSMO¡×¤Ç¤Ï¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー´ë²è¡ÖObjekt¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬Êª¸ì¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¤È¶¦¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯À®Ä¹¤ÎÊª¸ì¡£¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥ëー¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://orcd.co/idntt_unevermet
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§idntt
¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2025Ç¯8·î11Æü18»þ
¥ìー¥Ù¥ë: Modhaus Inc.
