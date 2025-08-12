レジェンド×新世代！「ニクオン町田BASE」第二弾にTENSONG登場！
（株）アシスト主催、肉と音楽の野外フェスティバル「ニクオン町田BASE」。
10月11日（土）・12日（日）開催まで、いよいよあと2か月。8月12日（火）、第二弾の出演アーティストを発表しました。
第一弾の発表では、日本ロック界のレジェンドダイアモンド☆ユカイと、唯一無二のROLLYを発表し話題を呼びましたが、今回新たに加わるのは、SNS総フォロワー数120万超・再生回数1億回突破の新世代アーティストTENSONG（テンソング）。
2025年5月24日（土）には、墨田区・錦糸公園で行われた「ニクオン」に出演し、多くの観客を魅了しました。
実体験から生まれる心に響く歌詞と、Vo.たか坊の突き抜けるハイトーンボイスが、この秋の町田シバヒロを熱く彩ります。
出演アーティスト紹介
■TENSONG
「音楽シーンを変えたい！」という共通の思いで繋がり、2020年4月に大分の大学の同級生で結成。
SNS総フォロワー120万人超。
現在のSNS総再生回数は1億回を超える。
メンバーの実体験に基づいたオリジナルソングが話題を呼び、幅広い年代に注目されている。
2022年10月のMINAMI WHEEL@アメリカ村 DROPにて、初ライブにも関わらず入場規制。
2023年には、全国47都道府県対バンツアーを完走。
同年8月19日には、初ワンマンライブを@KT Zepp Yokohamaにて開催しSOLD OUTで成功を収め。
2024年、2025年と全国ワンマンツアーも満員御礼で完走し、
今年4月に結成5周年を迎えた今注目のアーティスト『TENSONG』。
■WEB https://tensong.anla.co.jp/
■イベント開催概要
日 時：2025年10月11日（土）・12日（日）
時 間：11:00～19:00予定
会 場：町田シバヒロ（東京都町田市中町1丁目20-23）
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン町田BASE実行委員会（株式会社アシスト内）
後 援：町田商工会議所、一般社団法人 町田青年会議所、一般社団法人東京ニュービジネス協議会、一般社団法人町田・相模原経済同好会
特別協力：株式会社トーキョーアート、株式会社Zooops Japan、株式会社I.K.Eプランニング、株式会社シーティーイー、DELE株式会社、Dr.Crab
実施内容：・音楽ステージ1ステージ（2日間）
・飲食店はキッチンカーによる出店形式20店舗
・企業ブース出店
出演アーティスト：プロミュージシャン8組、アマチュアミュージシャン2組、全10組
※出演アーティスト・出店情報は今後も順次発表予定
開催内容：「街を元気に!」というコンセプトのもと、「肉料理を中心としたフードフェス」と「ライブ音楽イベント」が融合した地域密着型の入場無料フェスティバル。
