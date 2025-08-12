大阪の高校生８名が沖縄の現状を伝える 2025年度高校生「沖縄特派員」が決定しました
高校生沖縄特派員新聞は、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた2016年にスタートし、今年で7回目を迎えます（コロナ禍を除く）。高校生が、沖縄の地上戦の惨禍、基地問題、沖縄の文化などを取材し、組合員に沖縄の現状を伝えるために発行しています。
今年度は、８名（３年生１名、２年生３名、１年生４名）の高校生の参加が決定しました。8月2日（土）に開催した沖縄特派員の任命式とジャーナリスト講習会では、毎日新聞社様のご協力をいただき、取材の心構えや記事作成時の注意点を学びました。9月からは、2泊3日で沖縄の戦跡や基地周辺の取材を行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327168&id=bodyimage1】
■新聞発行までの流れ（昨年のようす）
（1）ジャーナリストによる講習会
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327168&id=bodyimage2】
（2）沖縄戦や基地の実情を現地取材
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327168&id=bodyimage3】
（3）仲間と協力しての新聞作成
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327168&id=bodyimage4】
昨年度の高校生“沖縄特派員”新聞はこちら
https://www.izumi.coop/activity/peace/#peacefullearning
配信元企業：大阪いずみ市民生活協同組合
