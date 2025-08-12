ペット専用スタジオtowan、『生前遺影撮影』サービス開始 ～まだ元気な今だからこそ残したい、家族との“永遠”の一枚～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327133&id=bodyimage1】
有限会社フォー・フィールズ（本社：群馬県高崎市、代表取締役：秋山克久）は、ペット専用写真スタジオ「towan（トワン）」にて、新サービス『生前遺影撮影』を2025年8月より開始いたしました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「towan」は、ペットを“家族”として心から愛するすべての方へ贈る、やさしく温かな写真スタジオです。誕生日や七五三、結婚式、成人式など、人生のかけがえのない瞬間をペットとともに写真に残してきました。
今回新たに始める『生前遺影撮影』は、まだ元気なうちに、ペットらしい自然な表情を残すための特別な撮影サービスです。専門スタジオで、照明や背景、小道具を活かした美しい写真を撮影いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327133&id=bodyimage2】
■ サービスの特徴
1.スタジオ撮影で美しく残す
プロ仕様の照明・背景・カメラ機材で、毛並みや瞳の輝きまで丁寧に表現。ゆったりとした空間でペットの緊張も和らぎます。
2.ペットらしい自然な表情を大切に
おもちゃやおやつを使いながら、普段通りの笑顔や仕草を引き出します。
3.出張撮影にも対応
移動が難しいペットの場合は、ご自宅や思い出の場所での撮影も可能。いつもの環境で安心して撮影できます。
4.メッセージムービー制作
撮影した写真にご家族や友人からのメッセージを添えたオリジナルムービーも制作可能です。
■ 対応エリア
群馬県・埼玉県を中心に出張可能（その他エリアは要相談）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327133&id=bodyimage3】
まだ元気な今だからこそ、残しておきたい。
見慣れた表情、穏やかな時間を、写真というカタチに。
towanは、その瞬間を心を込めて撮影します。
※価格・詳細は公式サイトまたは各店舗までお問い合わせください。
■店舗概要
towan（トワン）HP：https://towan.info/
＜towan 高崎店＞
〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
電話 ：027-386-2345
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
＜towan 高崎並榎店＞
〒370-0802 群馬県高崎市並榎町135-5
電話 ：027-386-5885
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
＜towan 大宮店＞
〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1135-8
電話 ：048-796-4170
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
＜towan 太田店＞
〒373-0819 群馬県太田市新島町945-1
電話 ：0276-55-1555
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
■会社概要
商号 ：有限会社フォーフィールズ
代表者 ：代表取締役 秋山克久
所在地 ：〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
設立 ：2004年9月
事業内容：写真スタジオ、衣裳レンタル、婚礼、飲食店、エステ事業
配信元企業：有限会社フォー・フィールズ
有限会社フォー・フィールズ（本社：群馬県高崎市、代表取締役：秋山克久）は、ペット専用写真スタジオ「towan（トワン）」にて、新サービス『生前遺影撮影』を2025年8月より開始いたしました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「towan」は、ペットを“家族”として心から愛するすべての方へ贈る、やさしく温かな写真スタジオです。誕生日や七五三、結婚式、成人式など、人生のかけがえのない瞬間をペットとともに写真に残してきました。
今回新たに始める『生前遺影撮影』は、まだ元気なうちに、ペットらしい自然な表情を残すための特別な撮影サービスです。専門スタジオで、照明や背景、小道具を活かした美しい写真を撮影いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327133&id=bodyimage2】
■ サービスの特徴
1.スタジオ撮影で美しく残す
プロ仕様の照明・背景・カメラ機材で、毛並みや瞳の輝きまで丁寧に表現。ゆったりとした空間でペットの緊張も和らぎます。
2.ペットらしい自然な表情を大切に
おもちゃやおやつを使いながら、普段通りの笑顔や仕草を引き出します。
3.出張撮影にも対応
移動が難しいペットの場合は、ご自宅や思い出の場所での撮影も可能。いつもの環境で安心して撮影できます。
4.メッセージムービー制作
撮影した写真にご家族や友人からのメッセージを添えたオリジナルムービーも制作可能です。
■ 対応エリア
群馬県・埼玉県を中心に出張可能（その他エリアは要相談）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327133&id=bodyimage3】
まだ元気な今だからこそ、残しておきたい。
見慣れた表情、穏やかな時間を、写真というカタチに。
towanは、その瞬間を心を込めて撮影します。
※価格・詳細は公式サイトまたは各店舗までお問い合わせください。
■店舗概要
towan（トワン）HP：https://towan.info/
＜towan 高崎店＞
〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
電話 ：027-386-2345
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
＜towan 高崎並榎店＞
〒370-0802 群馬県高崎市並榎町135-5
電話 ：027-386-5885
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
＜towan 大宮店＞
〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1135-8
電話 ：048-796-4170
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
＜towan 太田店＞
〒373-0819 群馬県太田市新島町945-1
電話 ：0276-55-1555
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
■会社概要
商号 ：有限会社フォーフィールズ
代表者 ：代表取締役 秋山克久
所在地 ：〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
設立 ：2004年9月
事業内容：写真スタジオ、衣裳レンタル、婚礼、飲食店、エステ事業
配信元企業：有限会社フォー・フィールズ
プレスリリース詳細へ