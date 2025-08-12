TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」LINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、TVアニメ「華Doll*」のLINE着せかえを2025年8月12日（火）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327054&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327054&id=bodyimage2】
原作の知的興奮型ドラマCDコンテンツ「華Doll*」に続き、TVアニメの「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」のLINE着せかえもインクルーズの販売アカウントより配信開始！是非、LINE着せかえでも、TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「華Doll*」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6be6e692-1943-49a8-a022-631bab70758b
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」
『華人形プロジェクト』のオーディションを受ける少年たち。
彼らは皆、暗然たる過去を胸に臨んでいた。
秘密を有していたのは彼らだけではない。
主催のプロダクションは、合格の条件に、
完璧なアイドルとして「開花」を促すべく
人生と引き換えに特殊な「種」を
体内に埋め込む手術を受ける契約にサインを求める。
拒否する者などいない。
何を代償にしようと、必ず『夢』を叶えてみせる――
果たして、彼らの覚悟は華を咲かせるのか。
【OFFICIAL SITE】https://hanadoll-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/hanadoll_anime
（C）HANA-Doll.RF
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
