【榎木孝明 作品展 ～俳優の眼差し 歴史へのロマン溢れる水彩画の旅 ＠町田小田急】〔榎木氏来場決定！9/7日（日）トークショー＆サイン会〕9/3(水）～9/8(月）迄。原画＆版画約100点を 展示
株式会社アートプリントジャパン
榎木孝明氏が見た世界 、俳優の眼差し、歴史へのロマン溢れる旅への誘い
長年、俳優として多様な役柄を生きてきた榎木孝明氏。
その鋭い観察眼と、画家としての豊かな感受性。二つの視点を持つ榎木孝明氏だからこそ捉えられる、異郷の風景と人々の本質。
フランス・ニース、ギリシャ・イスファハン、イタリア・ローマ他欧米の圧巻なる遺跡や風景、
アジア、果ては日本国内の後世に残したい儚くも強く美しい世界。
歴史と文化の深さを水彩画に込め、
榎木氏の内なる世界と、彼が見つめた外なる世界との交感を描き出します。
悠久の歴史が息づく街並みへの深い共感が、繊細な筆致で描かれ、
また日常にある美しい瞬間が、俳優ならではの視点で切り取られています。
榎木孝明というフィルターを通して描き出される、二つの魅力的な世界。
その眼差しと心を感じていただければ幸いです。
【イベント情報】9月7日（日曜日）
前回のトークショーの様子。大盛況でした。
★9/7日(日）サイン会＆トークショー開催決定★
１.１４時～１４時１５分 トークショー
２.１４時半～１６時（トークショー後から） サイン会
※【原画&版画】をご購入のお客様は榎木先生とのお写真撮影、サインを入れて頂いた画集のプレゼント特典がございます
朝の光の中で （サン・ピエトロ寺院：ローマ）(版画/リトグラフ)
ネグレスコホテル（南仏・ニース）(版画/ジクレー)
紺碧の空に（フォロ・ロマーノ：ローマ）(版画/リトグラフ)
虹色の刻（双子教会：ローマ）(版画/リトグラフ)
にぎわいの刻（東京・銀座）(版画/ジクレー)
逆さ富士（山中湖）(版画/ジクレー)
■取材等の問合せ先■
主催：株式会社アートプリントジャパン
Instagram(https://www.instagram.com/apj_exhibitions/)：@apj_exhibitions
展示会情報(https://apj-exhibition.blogspot.com/2025/07/blog-post.html)：apj-exhibition.blogspot.com
〒177-8503
東京都練馬区谷原2-1-26
直営部
TEL:03-5923-1362（土日祝休）
