【榎木孝明 作品展 ～俳優の眼差し 歴史へのロマン溢れる水彩画の旅　＠町田小田急】〔榎木氏来場決定！9/7日（日）トークショー＆サイン会〕9/3(水）～9/8(月）迄。原画＆版画約100点を 展示

株式会社アートプリントジャパン榎木孝明氏が見た世界 、俳優の眼差し、歴史へのロマン溢れる旅への誘い

長年、俳優として多様な役柄を生きてきた榎木孝明氏。

その鋭い観察眼と、画家としての豊かな感受性。二つの視点を持つ榎木孝明氏だからこそ捉えられる、異郷の風景と人々の本質。

フランス・ニース、ギリシャ・イスファハン、イタリア・ローマ他欧米の圧巻なる遺跡や風景、

アジア、果ては日本国内の後世に残したい儚くも強く美しい世界。

歴史と文化の深さを水彩画に込め、

榎木氏の内なる世界と、彼が見つめた外なる世界との交感を描き出します。

悠久の歴史が息づく街並みへの深い共感が、繊細な筆致で描かれ、

また日常にある美しい瞬間が、俳優ならではの視点で切り取られています。

榎木孝明というフィルターを通して描き出される、二つの魅力的な世界。

その眼差しと心を感じていただければ幸いです。

【イベント情報】9月7日（日曜日）

★9/7日(日）サイン会＆トークショー開催決定★

１.１４時～１４時１５分 トークショー

２.１４時半～１６時（トークショー後から） サイン会

前回のトークショーの様子。大盛況でした。

※【原画&版画】をご購入のお客様は榎木先生とのお写真撮影、サインを入れて頂いた画集のプレゼント特典がございます

朝の光の中で （サン・ピエトロ寺院：ローマ）(版画/リトグラフ)ネグレスコホテル（南仏・ニース）(版画/ジクレー)紺碧の空に（フォロ・ロマーノ：ローマ）(版画/リトグラフ)虹色の刻（双子教会：ローマ）(版画/リトグラフ)にぎわいの刻（東京・銀座）(版画/ジクレー)逆さ富士（山中湖）(版画/ジクレー)

