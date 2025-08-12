ショートドラマ「龍の逆鱗」ショートドラマアプリ「FANY :D」にて8月12日(火) 12時より配信開始

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社 NTTドコモ・スタジオ＆ライブはショートドラマ作品「龍の逆鱗」を、ショートドラマアプリ「FANY :D」にて2025年8月12日(火) 12時より配信開始することをお知らせいたします。

ストーリー

(C)2025 FANYStudio

滝岡グループ社長・滝岡龍一はある日、突然の暴行を受け植物状態に陥ってしまう。

優しき老父と孫娘によって介抱されたが、植物状態から目覚めた２年後には事件以前の記憶を失っていた。

龍一が事件以前に身につけていた「龍脈の指輪」を再び身につけると、記憶を取り戻すきっかけを与える男・刀根が龍一の前に現れる。

刀根によって2年前の記憶を取り戻した龍一は、自身を嵌めた存在である弟・慎二にたどり着く。

失われた愛、地位、誇りを取り返すために、慎二への復讐を誓った龍が全てを取り戻すために突き進む。

※この物語はフィクションです。

■キャスト

小坂竜士、當山美智子、御厨亮、成島敏晴、上村海成（特別出演）、ジジ・ぶぅ、乙木瓜広、樋口みどりこ、大中喜裕、皆銭文哉、高野渚、綾野アリス、タナカ・G・ツヨシ

■スタッフ

監督：岡本昌也

製作著作：FANYStudio

制作スタジオ：MintoStudio、株式会社massenext

■FANY:D概要

「FANY :D」は「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトに、1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリ。

【Web・SNS】

公式サイト：https://fany-d.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@FANY_Drama

Tiktok：https://www.tiktok.com/@fany__d

Instagram：https://www.instagram.com/fany.drama/

X：https://x.com/FANY_Drama

■会社概要

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。

映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

事業開始日：2023年5月1日

所在地：東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー33階

代表取締役社長：小林智

公式サイトURL：https://fanystudio.com/