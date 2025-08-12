【愛憎復讐エンターテイメント】韓国ドラマ「三番目の結婚」が8月11日からBS11+でレンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年8月11日（月）より韓国ドラマ「三番目の結婚」のレンタル配信を開始いたします。
（C）2023-2024MBC
韓国ドラマ「三番目の結婚」のあらすじ
幼い頃に両親と生き別れながらも明るい女性に成長したチョン・ダジョン。恋人ペク・サンチョルと結婚した彼女は父シン・ドクスとの再会も果たし、幸せを掴む。だが、ダジョンの親友カン・セランはドクスに会った途端、過去の記憶が蘇り、彼こそが自分の父を殺した犯人だと思い込む。その日からドクス父娘（おやこ）への復讐を誓ったセランはサンチョルに接近して不倫関係を結ぶが、それはこの後に続く復讐計画の第一歩に過ぎなかった。さらに、行方不明だったダジョンの母が、思いがけぬかたちでダジョンの運命を狂わせていく。やがて、すべてを失い人生を破壊されたダジョンは、幸せを奪った人々への復讐を開始する――！
キャスト
オ・スンア（「二番目の夫」「悪い愛」）
ユン・ソヌ（「ストーブリーグ」「昼と夜」）
オ・セヨン（「ソンジェ背負って走れ」「39歳」）
ムン・ジフ（「ソロじゃなくてメロ」「私を愛したスパイ」）
スタッフ
演出：イ・ジェジン「ザ・バンカー」「私を愛したスパイ」（共同演出） 、カン・テフム「魔女のゲーム」（共同演出）
脚本：ソ・ヒョンジュ「二番目の夫」「最高の恋人」
【配信開始日】
2025年8月11日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/thirdmarriage?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/thethirdmarriage?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
配信元企業：日本BS放送株式会社
