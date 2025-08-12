英国のシャフトレスホームエレベーター市場規模、2033年までに8,169万米ドルに達すると予測
-英国のシャフトレスホームエレベーター市場は、2024年に6,927万米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に1.85%のCAGRで成長し、2033年には8,169万米ドルに達すると予想されています。英国のシャフトレスホームエレベーター市場は、人口動態の強力な追い風、住宅ニーズの変化、そして飛躍的な技術革新に後押しされ、前例のない成長期の瀬戸際に立っています。ニッチな贅沢品という枠をはるかに超え、これらのアクセシビリティソリューションは現代の英国住宅に不可欠な要素になりつつあります。市場を深く分析すると、明確かつ切迫した需要を浮き彫りにする説得力のある統計データに裏打ちされた、ビジネスチャンスに溢れた市場が明らかになります。メーカー、設置業者、そして投資家にとって、今後数年間は、飛躍的な成長が見込まれる市場を捉え、英国住民が自宅でどのように移動し、自立して生活できるかを変革する重要な時期となります。
人口動態の変化が英国の住宅アクセシビリティに革命を迫る
英国のシャフトレスホームエレベーター市場における需要急増の根底には、深刻かつ不可逆的な人口動態、すなわち人口の高齢化があります。これは単なる統計上の数字ではなく、住宅と医療のあり方を大きく変える社会変革です。高齢者の「住み慣れた場所で老後を過ごしたい」という強い願望が、その主なきっかけとなっています。圧倒的多数、実に10人中9人の高齢者が、介護施設への入居よりも自宅に住み続けることを明確に希望しています。しかし、こうした自立への願望は、多くの住宅における建築上の障壁という厳しい現実に直面しています。かつては複数階建て住宅のささやかな設備であった階段は、大きな危険をもたらす可能性があります。高齢者が階段で転倒した場合、外傷や骨折を負う可能性は3倍も高くなります。そのため、安全で信頼性が高く、便利な移動手段に対する切実なニーズが生まれ、シャフトレスホームエレベーターは住宅改修業界の最前線に位置づけられています。
高度で尊厳のある在宅ソリューションで、増大するモビリティの課題に対応
英国のシャフトレスホームエレベーター市場全体において、移動に困難を抱える人々の増加が需要をさらに押し上げています。2021年には英国の障害者数は980万人に達し、2011年の940万人から大幅に増加しました。これは、アクセシビリティ製品のユーザー基盤が着実に拡大していることを示しています。この傾向は世界的な現象を反映しており、世界保健機関（WHO）は2023年に、世界で約13億人が重度の移動障害を抱えていると報告しています。世界の高齢者人口は2050年までに21億人に急増すると予測されており、これは移動支援セクター全体の長期的な成長を牽引する要因となることが示唆されています。このニーズの経済的規模は計り知れません。欧州の高齢者移動補助装置市場は2024年に30億米ドルと評価され、世界市場は2024年の104億米ドルから2034年までに驚異の203億米ドルへとほぼ倍増すると予測されています。このうち、車椅子分野だけでも2034年までに92億米ドルを超える価値が予測され、病院および介護施設分野は74億米ドルを超えると予想されており、ホームエレベーターが重要な役割を果たす移動支援の広大なエコシステムを示しています。
