アイスマイリー、9/10（水）から3日間「 総務・人事・経理Week [東京] 秋 」にブース出展
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年9月10日（水）～9月12日（金）に幕張メッセにて開催の「第24回 総務・人事・経理Week [東京] 秋 」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細、無料お申込みはこちら
===〉https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html#/
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、予測AI、チャットボット受付などAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップを無償提供
営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップは、営業ではリード創出やデータ分析、バックオフィスでは問い合わせ対応や文書管理など、幅広い業務でAI活用が進んでいる中で、属人的な業務や定型作業の自動化、ナレッジの活用、社内外のコミュニケーション最適化に向け、生成AIやAIエージェントなど営業・バックオフィスの課題解決に役立つAIサービスを用途別に分類化したカオスマップです。
カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。
その他「予測AI」や「チャットボット」「AIエージェント」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「23-33」（働き方改革 EXPO）へお立ち寄りください。
■展示会概要
総務・人事・経理Week [東京] は、総務・人事・経理・法務・DX推進担当・経営者などが来場する日本最大の「バックオフィス・経営者向け展示会」です。
DXから働く場改革など幅広い課題を解決するための9つの専門展で構成され、DX推進や業務効率化、オフィス環境改善など、バックオフィス向けの幅広い製品・サービスが一堂に集結します！最新トレンドや事例が学べるセミナー・交流イベントも同時開催予定です！
・名称：第24回 総務・人事・経理Week [東京] 秋 （働き方改革 EXPO）
・会期：2025年9月10日（水）～9月12日（金） 各日10:00 - 17:00
・会場：幕張メッセ
・主催：RX Japan株式会社
