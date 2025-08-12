なかがわ清流マラソン×那須烏山マラソン 特別企画実施決定！！

令和7年11月9日に開催される「第4回なかがわ清流マラソン大会」と、11月30日に開催される「第21回那須烏山マラソン大会」で、連携した特別企画を実施することが決定いたしました。

内容

両大会の「ハーフマラソン種目」に当日参加したランナーに対し、開催自治体である那珂川町、那須烏山市から記念品をお渡しいたします。

※当日欠席したランナーは対象外となります。

記念品（予定）

・那珂川町：ウェルフルなかがわ（屋内プール施設）の無料利用券

・那須烏山市：クッキー詰め合わせ













参加方法

①両大会のハーフマラソン種目に申込をする。

②11月9日に開催されるなかがわ清流マラソンの「栃をかける旅」ブースで引換券を受け取る。

③11月30日に開催される那須烏山マラソンの「栃をかける旅」ブースに引換券をお持ちいただき、記念品を受け取る。

那珂川町と那須烏山市のある栃木県南那須地域は、八溝山地や清流・那珂川などに囲まれた豊かな自然と歴史・文化・観光資源が豊富な地域です。両大会のハーフマラソン種目にご参加いただくことで、豊かな自然と歴史・文化に触れ、その魅力を多くの方に知っていただければ幸いです。

大会詳細

■那珂川町合併20周年記念 第4回なかがわ清流マラソン大会

開催日：2025年11月9日（日）

募集締切日：2025年9月23日（火）

会場：小川総合福祉センター（栃木県那珂川町）

インターネット（RUNNET）により申込

https://runnet.jp/cgi-bin/?id=378633

■第21回那須烏山マラソン大会

開催日：2025年11月30日（日）

募集締切日：2025年9月30日（火）

会場：那須烏山市保健福祉センター（栃木県那須烏山市）

インターネット（RUNNET）により申込

https://runnet.jp/cgi-bin/?id=379794