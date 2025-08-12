満足度5.0！恵比寿で「アスリートピラティスセミナー」開催｜DTS小田島政樹氏がインストラクター向け特別指導

株式会社トップキャリア

パーソナル専門のマシンピラティススタジオ「ピラティススタジオBB」（運営：株式会社トップキャリア／代表：田沢優）は、2025年8月7日、恵比寿スタジオにて大阪の「PILATES & Training Studio DTS」代表・小田島政樹氏を招いた特別セミナー「アスリートピラティス」を開催しました。



参加者満足度は平均5.0（満点）を記録。アスリートから一般クライアントまで活用できる“土台づくり”の重要性を学べる貴重な機会となりました。

1. 開催背景

小田島氏はプロ野球選手、Jリーガー、競馬騎手、格闘技選手など、競技種目を問わず数多くのアスリートを指導してきた経験豊富なピラティストレーナーです。

今回のセミナーでは「ピラティスのためのピラティスにならない」をテーマに、目的に応じた身体づくりと動作の質向上を目指しました。

PILATES & Training Studio DTSの小田島政樹トレーナーと、ピラティススタジオBBのインストラクター2. セミナー概要

日時：2025年8月7日（木）

場所：ピラティススタジオBB 恵比寿（東京都渋谷区）

講師：小田島政樹氏（PILATES & Training Studio DTS 代表）

対象：ピラティスインストラクター、トレーナー、アスリート

形式：前半／模擬レッスン＋解説、後半／詳細解説＋実践練習

詳細レポート

【開催報告】満足度5.0！アスリートピラティスセミナー in 恵比寿｜DTS 小田島政樹氏 特別指導(https://www.pilates-bb.com/topics/topic_20250809_2/)

3. プログラム構成と特徴

【前半｜インストラクター向け模擬レッスン】

実際のアスリート指導を再現し、動作評価から修正までのプロセスを間近で体感。

男性アスリートに見立てた模擬レッスン風景

【後半｜詳細解説と実践練習】

呼吸促進や股関節可動域改善など、タクタイル（触覚的誘導）の技術を習得。参加者同士での練習を通じて即実践可能なスキルを身につけました。

参加者の練習時にアドバイスをする小田島氏4. 参加者満足度5.0の理由

シンプルかつ効果的な種目構成

基本種目に的確な評価と修正を加えることで、動きの質を飛躍的に向上。

感覚入力を重視したタクタイル技術

苦手意識を持つ指導者にも実践しやすい方法を提示。

立位動作への明確な橋渡し

日常動作や競技動作に直結する応用法を明確に解説。

5. 講師プロフィールと実績

PILATES & Training Studio DTS(https://pilates-dts.com/) 代表をつとめる小田島政樹氏は、アスリート専門トレーニング法に精通したピラティストレーナー。

代表的な指導事例として、2025年日本ダービーを制覇した北村友一騎手の長期サポートが挙げられます。



北村騎手は2021年の落馬事故で背中・腰など11か所を骨折し、1年以上のリハビリを経て復活。小田島氏は約10年にわたり、怪我予防と競技力向上のためのピラティス指導を続けています。

6.今回のセミナーが実現した背景

今回のセミナーは、ピラティススタジオBB代表・田沢優と、大阪「PILATES & Training Studio DTS」代表・小田島政樹氏が、10年以上にわたり国内外でともに学び合ってきた強い信頼関係があったからこそ実現しました。

田沢自身も、これまでにプロ野球選手や陸上選手、クラシックバレエや社交ダンスのダンサーなど、多くのアスリートやパフォーマーを指導してきた実績があります。

両者の相互リスペクトが、この特別セミナーをより充実した内容にし、参加者にとって価値ある学びの場となりました。

7. 今後の開催予定

次回は2025年10月、「足部から紐解く-アスリートピラティス」をテーマに、名古屋を拠点とするマスターピースボディルーム(https://masterpiece-bodyroom.com/)代表・大岩俊貴氏を迎えて開催予定です。

8. ピラティススタジオBB 恵比寿について

ピラティススタジオBB(https://www.pilates-bb.com/)は全国9店舗を展開するパーソナル専門マシンピラティススタジオです。

2025年3月にオープンした、ピラティススタジオBB 恵比寿

恵比寿スタジオ(https://www.pilates-bb.com/studio-list/ebisu/)は2025年3月にオープンし、最新マシンと経験豊富なインストラクター陣が、怪我予防・競技力向上・姿勢改善など幅広い目的に対応しているのに加え、都内のピラティスインストラクター向けの研修センターとしての位置付けのスタジオとなっております。