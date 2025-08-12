TNQ Tech, Co.、スマホ1台で3D姿勢＆運動解析を実現する「MOVE!」を発売！～撮影だけで360°動作分析、関節角度、床半力、重心位置を瞬時に可視化～ 圧倒的低価格3,000でリリース

TNQ Tech,Co.

スポーツやリハビリの現場で用いられる動作解析は、これまで高価な機材や専門施設が必要でした。

しかし今、その常識が変わろうとしています。米国デラウェア州に拠点を置くスポーツテック企業 TNQ Tech, Co. が開発した新アプリ「MOVE!」は、スマホ1台で研究室レベルの3D動作解析を可能にしました。



撮影するだけでジャンプ高や関節可動域、床反力、重心位置を精密に計測し、3Dモデルで360°から動作を確認できる--それが\3,000という手軽さで手に入ります。



今回は、この革新的なアプリを開発したTNQ Tech Co.代表の山木伸允氏に、開発の裏側と活用方法を伺いました。

様々な動作を「見える化」

高価で移動困難な機材とは異なりあらゆる環境で使用できる運動解析アプリ、MOVE!

360°方向からの運動観察、床半力や重心位置、関節角度まで瞬時に可視化できるこのアプリは、同社が掲げるテーマ「ゲームチェンジャー」となる可能性を持っている。

ダウンロードはこちらから(https://apps.apple.com/jp/app/move-3d-motion-analysis/id6749614543)

Q：MOVE!、一言でいうとどんなアプリですか？

山木：ひと言でいえば「スマホ1台で持ち運べる研究室」です。置いて撮るだけで、ジャンプ高、関節角度、床反力、重心位置まで瞬時に数値化。さらに3Dモデルとして360°どこからでも動画で動きを確認できます。

これまでの高価で移動困難な機材とは異なり、あらゆる環境で使用できる運動解析ツールを開発しました。例えば従来のフォースプレートは可搬性が高くなるとプレート自体が小さくなり、解析できる範囲が狭くなってしまい、解析可能な動作が制限されるなどのトレードオフがありましたが、MOVE!であれば撮影した動作全てに対して床半力が算出されます。場所や動作に制限が非常に少ないので、今までの機材では計測できなかった動作も解析可能なのはとても魅力的です。

また、関節角度や重心・セグメントの高さ等も算出されますので、弊社のテーマの一つでもある「運動の見える化」を体現できたアプリだと感じています。

Q：360°から見られるって、どうやっているんですか？

山木：スマホカメラで撮った映像をAIが解析し、骨格を3Dモデルとして再構築します。横から・正面から・真上から…まるで自分をドローンで追いかけて全方位から撮影したような感覚です。フォームの細部まで見えるので、改善点が一目瞭然です。

運動中のわずかな左右の荷重差や重心移動、脊柱の回旋など、今まで見にくかった「体に起きている事」を360°方向から瞬時に観察できるので、本当に面白いです。個人的には1日中見ていられます(笑)。

Q：具体的に何が計測できますか？

山木：先ほどお伝えしたように、モーションキャプチャーされた動作と、それに伴う関節角度、床反力、重心位置を観察可能です。ジャンプ高も観察可能ですね。

これらが動画と数値の両方でその場で表示されます。スポーツ科学やリハビリ現場で使われてきた指標が、\3,000で、しかもスマホ1台で手に入ります。

ダウンロードはこちらから(https://apps.apple.com/jp/app/move-3d-motion-analysis/id6749614543)

Q：開発のきっかけは？また、価格的にも破格な印象がありますが

山木：単純に自分が使いたいというのもありますが、従来はこうした解析には数百万円するモーションキャプチャやフォースプレートが必要でした。そうした機材にアクセスできる環境というと大学院や研究施設、一部のプロスポーツチームなどに限られてしまう。

「トップアスリートや研究者だけでなく、リソースが決して豊富ではない高校や大学、マイナー競技、個人で活動されているトレーナーの方など、幅広く誰もが手に入る価格で高精度な解析ツールを作りたい。必ず傷害予防やパフォーマンス向上の役に立つ事ができる。」と考えました。その想いから、AI骨格推定と物理モデルを融合させたMOVE!を開発しました。

自分自身が20代の頃に解析デバイスを買い集めて金銭的に苦労した経験があって(笑)、どうしても価格にはこだわりたかったですね。

動作の制約が少なく、様々な動作の解析が撮影するだけで簡単にできてしまう。幅広く誰もが手に入る価格で高精度な解析ツールを作りたい、という思いのもと、圧倒的な低価格で提供されているMOVE!。

部活動の指導者やトレーナー、リハビリテーション職などさまざまなシーンでの利用が始まっている。

ダウンロードはこちらから(https://apps.apple.com/jp/app/move-3d-motion-analysis/id6749614543)

Q：誰におすすめですか？

山木：スポーツ選手やトレーナーのフォーム改善、フィットネス愛好者の上達確認、リハビリでの回復モニタリング、学校教育での運動科学教材など、用途は多岐に渡ります。「自分の動き」を知りたい方、運動指導に関わる方すべてに使ってもらえたら嬉しいですね。

Q：改めて価格について伺います

山木：\3,000（税込）の買い切りです。追加機材もサブスクも不要。スマホを置いて撮るだけで、その場があなた専用のモーションラボになります。

ダウンロードはこちらから(https://apps.apple.com/jp/app/move-3d-motion-analysis/id6749614543)

Q：最後に一言お願いします。

山木：弊社では身体運動や認知機能、視覚、睡眠など様々な人間活動を計測するアプリを研究開発・リリースしています。日本だけでなく、世界各国でダウンロードしていただいておりますが、まだまだ挑戦はこれから。引き続き研究開発を頑張って行きたいと思います。

また、弊社ではスポーツ/ヘルステック関連の受注開発も承っております。技術・速度・価格については自信を持っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

■TNQ Tech 会社概要

TNQ Tech, Co. はパフォーマンスサイエンスの研究および社会実装を推進するスポーツ/ヘルステック企業。スマートフォン一つで様々なパフォーマンスを測定・可視化できるアプリ群を提供しています。米国デラウェア州に法人(2025年5月設立)を持ち、研究・教育・企業分野へ事業展開中。

TNQ Tech Co.への受注開発依頼ページはこちらから(https://www.tnqtech.online/ja/customdevelpment)