線状降水帯による記録的な大雨の発生を受け、掲載手数料0円のクラウドファンディングFor Goodが緊急支援サポートプログラムを提供開始

株式会社ボーダレス・ジャパン（代表取締役：田口一成／本社：福岡県福岡市）が運営するソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス「For Good」では、2025年8月、九州を中心に相次いで発生した線状降水帯による記録的な大雨により被害を受けた方々を支援するため、緊急支援に取り組む非営利団体・企業・個人向けにクラウドファンディング緊急支援サポートプログラムの提供を開始します。

◼️プログラムへのお申し込みはこちらから

【クラウドファンディング緊急支援サポートプログラム概要】

For Goodのクラウドファンディング緊急支援サポートプログラムでは、3つのサービスを提供致します。

1: クラウドファンディングの即時立ち上げ可能

有事の際は、プロジェクトのお申し込みから、最短1日～公開が可能です。

2: プロジェクトをサポートするミーティングを無料でご提供

通常は有償の伴走サポートプラン「いっしょプラン（7%）」の内容を一部無料でご提供。

For Good緊急支援チームが迅速に対応させていただきます。

3: 支援募集終了日から2営業日以内に入金

1日でも早く、集まった資金を現場に届けるために。

通常、支援募集終了日の翌々月7日に振り込まれる支援金が、2営業日以内に口座に振り込まれます。

＜プログラム申請方法＞

◼️下記URLよりプログラム申請をお願い致します。

１.上記フォームの「希望プランを選択」欄に、「じぶんプラン」と記入してください。

２.上記フォームの「その他」欄に、「緊急支援サポートプログラム希望」と記入してください。

本プログラムのご利用金額は、無料です。

鹿児島県霧島市で緊急支援プロジェクトが開始

鹿児島県霧島市で、豪雨災害でほぼ全滅したレストラン・物産館を復活させるプロジェクトが8月8日より、ForGoodで開始しました。

プロジェクトの公開からわずか4日間で、すでに700万円以上の支援金が全国から集まっています。

クラウドファンディングの詳細

＜募集ページ＞

水害で被災した店舗を復活させたい！

URL：https://for-good.net/project/1002468

＜募集方式について＞

本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。

【For Goodについて】

For Goodは、社会をより良くするための内容に特化し、実行者負担を減らすために掲載手数料は0円(※)。

集まった支援を1円でも多く活動にあてることができます。

また、災害時に迅速にサポートするため、「For Good災害支援チーム」を設置。

最短1日～でプロジェクトを公開可能です。

そのため、クラウドファンディングで集まった支援を、迅速に現場へ届けることができます。



「社会が前進するアイデアをカタチにしたい。」

そんな人としてあたりまえの想いを、ただ素直に行動に変えられる場所をつくりたくて「For Good」は生まれました。

どんなに小さなことでもいい。

ひとりでできないことは、みんなでやればいい。



変えられない未来なんて、ない。

そのように私たちは考えています。

ぜひお気軽に、お問合せをいただけますと幸いです。

まずはスタッフが丁寧に、あなたの想いを聞かせていただきます。

※従来のクラウドファンディングでは、集まった金額の9～17％程度が手数料として差し引かれていました。

プロジェクト掲載ご希望の方への無料相談を行っております。

【お問い合わせはこちら】

株式会社ボーダレス・ジャパン

掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」

代表者：小松航大（こまつこうだい）

Mail：contact（＠をいれてください）for-good.net



＜株式会社ボーダレス・ジャパン 会社概要＞

設立：2007年3月

本社：福岡県福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F ソーシャルベンチャーPARK福岡

資本金：1,000万円

代表者：代表取締役社長 田口 一成

https://www.borderless-japan.com/