福井新聞社は2025年11月22日、福井県福井市のハーモニーホールふくいで、大人のくつろぎ音楽堂フェス「JAZZ井（ジャズイ）」を初開催します。ジャンルを超えて活躍する女性歌手UAや日本を代表するサックス奏者菊地成孔、ジャズピアノのレジェンド山下洋輔らビッグアーティストと、エリック・クラプトンがいま最も注目する日本人ギタリスト・ソエジマトシキら気鋭のミュージシャンが集結。フェス疲れの大人にお勧めしたい、屋内型小規模音楽フェスです。チケットは8月23日(金)午前10時から一般発売します。

全国各地で盛り上がりをみせる音楽フェス。外でビールを飲みながら大勢で音楽を聴くのもいいけれど、ちょっと疲れる。天候に左右されない音楽専用ホールで、ジャジーな音楽をリラックスして楽しみたい―。そんな大人のワガママをかなえるために立ち上げました。



プロデューサーは福井県越前市出身で、東京のジャズシーンで活躍する凄腕ピアニスト坪口昌恭。30年を超える活動の中で、共演歴のあるビッグネーム、今一番気になるプレイヤーをブッキングしました。アナウンスしている以外のサプライズゲストも出演予定です。

県名から一文字を取ったタイトル「JAZZ井」の読み方は、ジャズイ（ジャジー）。ジャズの泉、ジャズ周辺の音楽、シャープしたジャズ、ジャズハッシュタグなど解釈は自由です。

ホワイエのバーでは、名門ジャズクラブと同じワインやドリンクを用意。屋外にはキッチンカーも出店します。お酒を楽しみたい方はぜひ、公共交通機関でお越しくださいね。

JAZZ井概要

・日時：2025年11月22日（土）午後３時開演（２時開場）、７時過ぎ終演予定

・会場：福井県立音楽堂ハーモニーホールふくい大ホール（福井県福井市今市町）

・チケット：全席指定8,500円、ペア15,000円、8月23日（金）午前10時一般発売

