モダン鳥獣GIGA～現代のアーティストによるトリビュート～2025　第4弾【日本橋三越６Fアートフレーム＆ソリューションズ】8/20日(水)～9/9(火)国民的人気の鳥獣戯画を20人以上の作家が再解釈

漫画やアニメーションなど、日本のサブカルチャーのルーツともいわれる鳥獣戯画。

現代作家がそれぞれの解釈で描いた「モダン鳥獣GIGA」を、日本橋三越６Fアートフレーム＆ソリューションズにて展示販売いたします。

現代にも通じるメッセージにあふれた鳥獣戯画

約800年前に描かれたと言われる「鳥獣人物戯画絵巻(鳥獣戯画)」。動物たちを擬人化し、人間社会を面白おかしく描いた絵巻物は、現代の漫画やアニメーションに通じるサブカルチャーの祖といえる存在です。

さまざまなキャラクターが登場することで描かれる多様性、生きる楽しさ、日本人の美意識…。現代を生きる私たちにもたくさんのメッセージを与えてくれる鳥獣戯画を、現代作家たちが独自に解釈。新たな「モダン鳥獣GIGA」作品として発表いたします。

幅広いジャンルのクリエーターによる「モダン鳥獣GIGA」★国民的人気の国宝『鳥獣戯画』を現代の作家が再解釈。日本のマンガのルーツとも言われる同作品に、新たなメッセージやユーモアを加え私達に投げかけます

日本画家やイラストレーター、切り絵作家、果ては吉本芸人など、ジャンルを横断して、作家それぞれの思いを込めて作り上げた『鳥獣戯画』作品の数々。これまでにない驚きと遊び心を感じさせる作品展です。ぜひこの機会に新しい『鳥獣戯画』をお楽しみください。

★参加作家

(敬称は省略させていただいております・順不同)

久保修 山影広野 堀としかず 綿引明浩 土田穣 青野広夢 鯰江光二

MICAO ふくりえ 平島毅 下村優介 斎藤将 兼未希恵 タロアウト

米増由香 キシモトマイ ギャンペイちゃん ピストジャム Shinya Ayama PINEMA 他

２０２5年 巡回予定

１.3/26 ～4/15 立川伊勢丹

２.6/25～7/8 浦和伊勢丹

３.7/14～7/31 国際フォーラム

４.8/20～9/9 日本橋三越

５.9/13～9/30 文京グリーンコート

６.10/3～10/21 川越丸広

