「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」福岡公演グッズを2025年8月13日(水)18時より販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」グッズの販売を2025年8月13日(水)18時からにじさんじオフィシャルストアにて開始いたします。

2025年8月13日(水)18時から「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」福岡公演グッズの販売を開始！

2025年9月13日(土)に開催される「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！福岡公演」のライブグッズが登場！

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」福岡公演グッズは、2025年8月13日(水)18時から、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて販売いたします。

※受注販売ではなく在庫販売になります。

また、「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」グッズは、当日会場販売の実施も決定しております！

詳細につきましては順次にじさんじ公式X(旧Twitter)アカウント(https://x.com/nijisanji_app)、イベント特設公式サイト(https://www.nijisanji.jp/events/nijisanji_worldtour2025/)にてお知らせいたします。

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！福岡公演」グッズ紹介

■ペンライトチューブ

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)：全長152mm

・素材

本体：ABS,PET

台紙：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダム缶バッジ

・価格：600円(税込)

・種類：全6種ランダム

・サイズ(約)：直径57mm

・素材：ブリキ、紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■クリアポスター

・価格：1,000円(税込)

・種類：全1種

・サイズ：A3

・素材：PP

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

■ラバーキーホルダー

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

ラバー：W80mm×H26mm以内

アクリル：W50mm×H22mm

・素材：PVC・アクリル・合金・鉄・銅

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルスタンド

・価格：各1,700円(税込)

・種類：全6種

・サイズ(約)

本体：W111mm×H154mm以内

※ライバーによりサイズが異なります

台座：W50mm×H33mm

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ランダムチェキ風カード

・価格：400円(税込)

・種類：全12種ランダム

・サイズ(約)：W54mm×H86mm

・素材：紙、PPラミネート

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

福岡会場購入特典

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」ライブツアーグッズ及び福岡会場グッズを福岡公演会場にて税込4,000円以上ご購入いただいたお客様に 「ミニアクリル色紙」をプレゼントいたします。

・サイズ(約)：W120mm×H120mm

・素材：アクリル

※1会計 対象商品合計4,000円(税込)以上で1枚プレゼントいたします。

※1会計でプレゼントされる特典の最大数は1点までとなります。

※無くなり次第、配布終了となります。

イラストレーター

■「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」ビジュアル

岩本ゼロゴ 様(https://x.com/iwamoto_05)

■「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！福岡公演」ビジュアル

KANOSE 様(https://x.com/zhujichuzi)

にじさんじオフィシャルストア 販売概要

・販売期間：2025年8月13日(水)18:00～

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_677

・発送予定：2025年8月下旬以降

※発送予定の変更を行う場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」について

■公演名：にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！

■公演詳細

【神戸公演】

2025年8月30日(土) OPEN 17:00／START 18:00

会場：神戸国際会館こくさいホール

出演ライバー：樋口楓、竜胆尊、レヴィ・エリファ、シェリン・バーガンディ、甲斐田晴、伊波ライ

【福岡公演】

2025年9月13日(土) OPEN 17:00／START 18:00

会場：福岡サンパレス ホテル＆ホール

出演ライバー：鷹宮リオン、夢追翔、星川サラ、不破湊、オリバー・エバンス、倉持めると

【広島公演】

2025年10月18日(土) OPEN 17:00／START 18:00

会場：広島文化学園HBGホール

出演ライバー：ジョー・力一、周央サンゴ、壱百満天原サロメ、セラフ・ダズルガーデン、星導ショウ、栞葉るり

【東京公演】

2026年1月18日(日) OPEN 16:30／START 18:00

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

出演ライバー：月ノ美兎、家長むぎ、剣持刀也、伏見ガク、夕陽リリ、笹木咲、椎名唯華



■特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/nijisanji_worldtour2025

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸