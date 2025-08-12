¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾¾ÃÝ·ÝÇ½ÍÜÀ®½êÅìµþ¹»¡¢Íè´ü¤Î¿·¹Ö»Õ¤Ë¶â»Ò³Ø(¸µ¤¦¤·¤í¥·¥Æ¥£)¤¬½¢Ç¤¡£²Æ¤ÎÄ¶Áá³ä¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ·èÄê¡ª
¾¾ÃÝ·ÝÇ½³ô¼°²ñ¼Ò
¿ô¡¹¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¾¾ÃÝ·ÝÇ½ÍÜÀ®½êÅìµþ¹»¤Î¡¢¿·Ç¯ÅÙ2026Ç¯4·î¥¹¥¿ー¥È¤Î¹Ö»Õ¿Ø¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¶â»Ò³Ø¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä¤Þ¤¿¡¢Áí¹çÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡ØÁí¹ç¹ÖºÂ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¥é¥¸¥ª¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡ÚÊ¡ÅÄÅ¸Âç»á¡Û¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¡Ú¿·°æ¹§Êå»á¡Û¤¬¿·¤¿¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ú»°Æü·î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡Û¤Ê¤É½êÂ°·Ý¿Í¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤â¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Ìò¡¦¸½¾ì¤Ë¶á¤¤¹Ö»Õ¿Ø¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤ÊÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾ÃÝ·ÝÇ½ÍÜÀ®½êÅìµþ¹»¤Ç¤Ï¡¢Íè½Õ¤Î¿ÊÏ©¤òÁá¤¯·è¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯Æþ½ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤ÎÄ¶Áá³äÆþ½ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï´ü¤ÎÊç½¸¤È°Û¤Ê¤ê¡¢É¾²Á¤Ë±þ¤¸¤ÆÆþ½ê¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÁ´³ÛÌÈ½ü¤Ê¤É¡¢ÆÃÂÔÀ¸¤Ç¤ÎÆþ½ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀâÌÀ²ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.shochikugeino.co.jp/school/campaign26/
¡ã¾¾ÃÝ·ÝÇ½ÍÜÀ®½êÅìµþ¹» Ä¶Áá³ä¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³µÍ×¡ä
¢£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð
16ºÐ°Ê¾å¡¡ÀÊÌÉÔÌä
¢¨ Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÊý¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈñÍÑ
ÌµÎÁ
¢£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ
¼Áµ¿±þÅú¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤´¼«¿È¤ÇÁª¤ó¤ÇÈäÏª¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£±.¥Í¥¿(Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢¥Ô¥ó·Ý¤Ê¤É)
£².¥®¥ã¥°
£³.¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯
£´.¤½¤ÎÂ¾(²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â)
¢¨ ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»þ´Ö¡§2Ê¬°ÊÆâ
¢£ÆÃÂÔÀ¸À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ç³Ê¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¾ÍèÀ¡¦¸½ºß¤Î¥¹¥¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SS¥é¥ó¥¯¡¡ Á´³ÛÌÈ½ü(350,000±ßÌÈ½ü)
A¥é¥ó¥¯¡¡¡¡¼ø¶ÈÎÁÈ¾³Û(150,000±ßÌÈ½ü)
B¥é¥ó¥¯¡¡¡¡Æþ½ê¶âÌÈ½ü(50,000±ßÌÈ½ü)
C¥é¥ó¥¯¡¡¡¡ÄÌ¾ïÆþ½ê
[»²¹Í]ÄÌ¾ï´ü¡§Æþ½ê¶â50,000±ß¡¡¼ø¶ÈÎÁ300,000±ß(Ç¯´Ö) ¢¨¶¦¤ËÀÇÊÌ
¢¨ ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·ë²Ì¤Ï¹ç³Ê¡¦ÉÔ¹ç³Ê¶¦¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅÆüÄø
8/15(¶â)¡¢ 8/16(ÅÚ)¡¢8/17(Æü)¡¢8/19(²Ð)¡¢8/22(¶â)¡¢8/23(ÅÚ)¡¢8/24(Æü)¡¢8/26(²Ð)¡¢8/29(¶â)¡¢8/30(ÅÚ)¡¢8/31(Æü)
[¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ´Ö]
²ÐÍË¡¡11¡§00~18¡§00
¶âÍË¡¡11¡§00~18¡§00
ÅÚÍË¡¡16¡§00~18¡§00
ÆüÍË¡¡16¡§00~18¡§00
¢¨ ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤Ï30Ê¬Äø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÆüÄø¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー»þ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬»þ´Ö¤Ï¤ªÁª¤ÓÄº¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì
¾¾ÃÝ·ÝÇ½ÍÜÀ®½ê¡ÊÃÏ²¼Å´¡Ø¿·½É¸æ±ñÁ°±Ø¡Ù¤¹¤°¡Ë
¤â¤·¤¯¤Ï
Åì·à¥Ó¥ë¡ÊÃÏ²¼Å´¡ØÅì¶äºÂ±Ø¡Ù¤¹¤°¡Ë
¢¨ ²ñ¾ì¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ»þ¤Î¤´Ï¢Íí¤ÎºÝ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï¼«¿È¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ±óÊý¤ÎÊý¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î»²²Ã¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ´Ö¤Ï20～30Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï³«ºÅÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸ÃÄÌÌÀÜ¡¢¸ÄÊÌÌÌÀÜ¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ°¤ËÀâÌÀ²ñ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤ÎºÇ¸å¤Ë
¡ØÀâÌÀ²ñ¡Ü¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´õË¾¡Ù¤òÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤º¤ÏÀâÌÀ²ñ¤Î¤ß
»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡ØÀâÌÀ²ñ¤Î¤ß»²²Ã´õË¾¡Ù¤òÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÜÀâÌÀ²ñ¤Ï45Ê¬ÄøÅÙ¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Î¤ß¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸²¼Éô¤ËµºÜ¤Î[¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é]¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥Õ¥©ー¥à¤Ë±è¤Ã¤ÆÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.shochikugeino.co.jp/school/campaign26/
¡Ú¾¾ÃÝ·ÝÇ½ÍÜÀ®½êÅìµþ¹»¥«¥ê¥¥å¥é¥à¾ÜºÙ¡Û
https://www.shochikugeino.co.jp/school/owaraitalent_tokyo/
