和歌山県南紀白浜の宿「くろしお想」 2025年9月8日（月）にワインイベントを限定開催

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パルグループホールディングスのグループ会社、株式会社フリーゲート白浜が運営する和歌山県南紀白浜の宿「くろしお想」では、2025年9月8日（月）に秋のお料理に合わせて、大阪市北区天満のワインとレコードのお店“salvis”の代表である野口一知氏によるスペシャルなワインペアリングをご提供致します。

また当日の9月8日は”コーンムーン”で知られる秋の満月です。今宵は満月とワインと音楽と一緒に秋の夜長を楽しみませんか？

くろしお想の概要：

大阪市北区天満にあるワインとレコードのお店“salvis”

本当に良い旅とは何かと考えた時に、煌びやかな瞬間だけではなく、 鑑賞してみればみるほど味わい深い本物の美しさauthenticという答えに辿り着きました。 旅を通して、そこからinspiration が沸き、mindfulな旅を過ごしていただきたい。 その想いから「くろしお想」では、ガーデンビュースタンダード全8室、コーナージュニアスイート全3室の総数11室。 南紀白浜温泉源泉掛け流しの大浴場と、日本の伝統美を肌で感じることができるこだわりの檜浴槽の貸切風呂。

お食事：

くろしお想の外観

食事は、東京都南青山にあるミシュラン一つ星の日本料理店〈てのしま〉の林亮平シェフが監修。食べて健やかになる“mindful”、現代的なアレンジを加えつつもあくまで“authentic”で削ぎ落した日本料理、器にもこだわりシンプルモダンに美しく“inspiration”を呼び起こす、を軸に和歌山の郷土料理をベースに現代語訳した日本料理をコンセプトにしています。夕食、朝食共に地元食材にこだわり、地元生産者の方より直接ご提供いただき、春夏秋冬四季折々の味覚をご提供いたします。

料金：

秋の献立例

75,000円（税サ込）/1名様あたり

・１F半露天風呂付きコーナージュニアスイート 2名様 夕朝食ペアリング付き

・２F半露天風呂付きコーナージュニアスイート 2名様 夕朝食ペアリング付き

65,000円（税サ込）/1名様あたり

・１Fガーデンビュースタンダードルーム 2名様 夕朝食ペアリング付き

・２Fガーデンビュースタンダードルーム 2名様 夕朝食ペアリング付き

施設概要：

半露天風呂付コーナージュニアスイートルーム２Fガーデンビュースタンダードルーム

くろしお想（KUROSHIO SOU）

所在地：和歌山県西牟婁郡白浜町1155

電話番号：0739-42-3555

客室数：11室

宿泊料金：2名様利用1泊2食付き1名 43,450円～

アクセス：

・JR新大阪駅～JR白浜駅まで約2時間20分/JR白浜駅よりタクシーで10分

・羽田空港～南紀白浜空港まで約1時間/南紀白浜空港よりタクシーで10分

・お車でお越しの際は南紀田辺ICから約25分

HP：https://kuroshio-sou.com

Instagram：https://www.instagram.com/kuroshio_sou/

※ご予約は上記HPのご予約画面またはお電話にて承っております。