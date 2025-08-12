ガス絶縁開閉装置市場、2033年までに555億5000万米ドルに達すると予測
-世界のガス絶縁開閉装置市場は2024年に280.2億米ドルと評価され、2025～2033年の予測期間中に7.9%のCAGRで成長し、2033年には555.5億米ドルに達すると予想されています。世界のガス絶縁開閉装置市場は現在、電力系統の脱炭素化への緊急の必要性、エネルギーインフラ近代化への巨額投資、そしてデジタル経済の飽くなき電力需要といった強力な世界的トレンドの融合を背景に、急速かつ急速な拡大期を迎えています。2024年から2025年にかけて発表されたプロジェクト、投資、契約を徹底的に分析した結果、市場は堅調な成長と持続的な成長軌道を描いていることが明らかになりました。本レポートは、80項目を超える非パーセンテージベースの定量統計を詳細に解説し、市場の現状と将来性について、きめ細やかでエビデンスに基づいた見解をステークホルダーに提供します。
急増する世界的な需要がガス絶縁開閉装置市場の将来を決定づける
ガス絶縁開閉装置（GSS）市場の現状は、単に着実な成長というだけでなく、ダイナミックな変革の真っ只中にあります。複数の方面から同時に需要が急増しており、メーカーや技術プロバイダーにとって非常に有利な環境が生まれています。5万5000以上の変電所を有する米国の電力網だけでも、大規模な見直しを目前に控えており、2024年までに今後10年間で28,000マイル（約4万4000キロメートル）以上の送電線が新たに敷設される見通しです。この基盤的な拡大は世界的にも反映され、需要のベースラインを形成しています。さらに、市場は技術革新、特にSF6フリー代替ガスの実用化によって大きく変貌を遂げつつあり、環境に配慮した地域や用途における新たな成長の道が開かれています。これにより、脱炭素社会において市場の長期的な活力と重要性が確保されるでしょう。
SF6フリー代替品へのパラダイムシフトが競争市場の状況を再定義
現代のガス絶縁開閉装置市場を形成する最も重要な技術的推進力は、業界全体で六フッ化硫黄（SF6）ガスからの決定的な転換です。厳格な環境規制と企業の持続可能性目標に促されたこの移行は、イノベーションと投資の新たな波を引き起こしました。このトレンドが北米で勢いを増している明確な兆候として、シーメンスは2024年後半に米国市場に初のFガスフリー中電圧GISであるNXPLUS C 24を導入しました。これは、最大24kVの一次配電レベルを対象としています。新しい地域に進出するための共同の取り組みは、中東にFガスフリーGISを導入するために結成されたNuventuraとWESCOSAのパートナーシップによって強調されており、Nuventuraは現地統合用に高度なドライエアGISコアモジュールを提供しています。この世界的な取り組みは、環境に優しい技術がもはやニッチではなく、市場の将来を担う中心的な柱であることを示しています。
ヨーロッパは画期的なプロジェクトと戦略的投資で環境に優しいGIS技術を推進
欧州大陸はSF6フリーソリューション導入における世界的な中心地としての地位を確固たるものにしており、ガス絶縁開閉装置市場の方向性を根本的に決定づけています。2024年の画期的な開発として、GE Vernovaがフランスの送電系統運用者（TSO）であるRéseau de Transport d'Electricité（RTE）向けに世界初の245kV SF6フリーGISの製造・納入を委託されることがあります。この先駆的なプロジェクト1つで、約2万トンのCO2相当の排出を系統に排出することを防ぐことができます。この環境に優しい系統への取り組みは、GE VernovaがノルウェーのStatnettに420kV SF6フリーGISユニット2台を供給する契約を締結したことからも明らかで、2029年の運用開始が予定されています。Statnettのより広範な戦略には、ノルウェーにSF6ガスを一切使用しない420kV発電所を合計4カ所新設することが含まれています。シーメンス・エナジーも大きな前進を遂げており、フィンランドのフィングリッドに SF6 フリーの「ブルー GIS」10 ベイを納入する予定で、この技術としてはこれまでで最大の設置となる。
