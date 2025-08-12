『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』にて 『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』とのコラボ開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』にて、アニメ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』とのコラボイベントを開始いたしました。

■『最凶』のコラボが本日より開始！

本コラボでは、アニメ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』より毒島冴子と高城沙耶が、プレイアブルキャラクターとして登場します。

また、公式Xでは、コラボイラストを使用した“限定”スマホ壁紙がもらえるキャンペーンも同時開催中です。

イベント開催期間：2025年8月12日(火)～2025年8月25日(月)

ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/zj6ydk2a

■【期間限定】コラボ限定スキンが登場！

コラボ限定スキンとして、藤美学園の制服を着たユエと八重樫雫が登場！

さらに、その他のキャラクターにも藤美学園にちなんだ特別なスキンが実装されます。

いずれもコラボ期間中のみ獲得可能なスキンとなっていますので、この機会をお見逃しなく！

■【総額50万円】Xキャンペーン開催中！

コラボ開催を記念して、公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施中です。

【参加方法】

１．公式Xアカウントをフォロー

２．対象投稿をリポスト（RT）

３．投稿内のキャンペーンバナーをタップし、ゲーム画面で結果をチェック！

【賞品内容】

・Amazonギフト券1万円分：抽選で50名様

・オリジナルスマホ壁紙（全9種）：いずれか1種がその場で当たる！

どなたでも簡単にご参加いただけます。奮ってご参加ください！

公式Xはこちら：https://x.com/ARIFURETA_rebe

■キャラクターイラストを公開！

・毒島冴子（水着）

・高城沙耶（水着）

・白崎香織（鞠川静香）

・ティオ（高城百合子）

■アニメ『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』とは？

原作：佐藤大輔×原作・作画：佐藤ショウジによる人気漫画のアニメ化作品。

立藤美学園は、たった一人の侵入者-<奴ら>によって地獄の坩堝と化した！

<奴ら>は人を襲い、喰らい、新たなる<奴ら>を生みだし学園を席巻。

悪魔の世界と化した学園内で、小室孝と幼馴染の宮本麗、親友の井豪永は、一時避難する。

しかし、麗をかばい<奴ら>に噛まれた永は<奴ら>と化してしまう・・・・

残された二人は、他の生き残り、

級友の高城沙耶、平野コータ、剣道部主将・毒島冴子、校医の鞠川静香と合流。

学園を脱出する決意を固める！彼らに生きのびる術はあるのか！？

■『ありふれた職業で世界最強』とは？

“いじめられっ子”の南雲ハジメは、クラスメイトと共に異世界へ召喚されてしまう。つぎつぎに戦闘向きのチート能力を発現するクラスメイトとは裏腹に、錬成師という地味な能力のハジメ。異世界でも最弱の彼は、あるクラスメイトの悪意によって迷宮の奈落に突き落とされてしまい――!?

脱出方法が見つからない絶望の淵のなか、錬成師のまま最強へ至る道を見つけたハジメは、吸血鬼のユエと運命の出会いを果たす――。

「俺がユエを、ユエが俺を守る。それで最強だ。

全部薙ぎ倒して世界を越えよう」

奈落の少年と最奥の吸血鬼による“最強”異世界ファンタジー、開幕！

――そして、少年は“最強”を超える。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル(https://s.g123.jp/zj6ydk2a)

ジャンル：ファンタジーRPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)佐藤大輔・佐藤ショウジ/KADOKAWA/H.O.T.D.製作委員会

(C)白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。