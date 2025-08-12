こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
塩竈市の「定額減税補足給付金（不足額給付）」給付方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」が採用
～お近くのセブン銀行ＡＴＭでかんたん受取り～
株式会社セブン銀行グループの株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締
役社長：柏熊 俊克）は、宮城県塩竈市（市長：佐藤 光樹、以下 塩竈市）へ「ＡＴＭ受取（現金コース）」の提供を開始しました。
塩竈市では、国の経済対策である「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」に基づき、令和6
年に支給した調整給付金に不足分が生じた方を対象に「塩竈市定額減税補足給付金（不足額給付）」*を給
付しています。
このたび、給付金の受取方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」を活用することで、住民の皆さまは、従来の銀行口座への振込に加え、全国に28,000 台以上あるセブン銀行ＡＴＭから原則24 時間365 日いつでも給付
金を現金で受取ることができるようになります。また、「ＡＴＭ受取」をご活用いただくことで、自治体職員の皆さまの振込や口座情報の不備対応等の作業負担を軽減できるため、業務効率化が期待できます。
セブン・ペイメントサービスは、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
◆「ＡＴＭ受取」のご利用方法についてはこちらをご覧ください。
*塩竈市の「定額減税補足給付金」の概要についてはこちらをご覧ください。
以上
