「CloudGate UNO」が「ITreview カテゴリーレポート 2025 Summer」のSSO（シングルサインオン）部門において『満足度No.1』を獲得

株式会社インターナショナルシステムリサーチ

株式会社インターナショナルシステムリサーチ（所在地：東京都中野区、代表取締役社長：メンデス・ラウル、以下 ISR）が提供する、法人向けクラウド認証サービス「CloudGate UNO（クラウドゲートウノ）」は、2025年7月17日（木）に更新された、アイティクラウド株式会社（以下、アイティクラウド）が提供するSaaSプロダクト比較・分析レポート「ITreview カテゴリーレポート2025 Summer」 のSSO（シングルサインオン）部門（URL：https://www.itreview.jp/categories/sso/reports/1839）において、「満足度No.1」を獲得したことをお知らせいたします。

CloudGate UNOは、お客様に「安心」と「利便性」を同時に提供するシングルサインオンサービスを目指し、頂いたレビューの内容を参考として日々進化を続けてまいりました。継続的な努力が、お客様からの高い信頼と評価に繋がり、今回の満足度No.1という形で実を結んだと確信しております。

今後もCloudGate UNOは、お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に推進するパートナーとして、より安全で、より使いやすい、そしてお客様のビジネスに不可欠なサービスであり続けるために、たゆまぬ技術革新とサービス改善に取り組んでまいります。

◆「ITreview」に寄せられたユーザー企業からのレビュー

◆「 ITreview」カテゴリーレポートについて（URL：https://www.itreview.jp/lp/categoryreport/）

「ITreviewカテゴリーレポート」は、各カテゴリーに掲載されている製品を機能やユーザビリティ、価格、導入時の手間のといったビジネスに直結する視点でより詳細に比較・分析できるレポートです。このレポートは、カテゴリーごとに製品を分析しており、30件以上のユーザーレビュー（販売関係者を除く）を獲得した人気製品のみが掲載され、レポートのデータは四半期ごとに更新されています。

ユーザーが使いやすい製品・コストパフォーマンスが高く、導入もスムーズにできる製品・自社の課題を最も解決できる製品はどれなのか、製品選定の参考にご活用いただけるレポートです。

◆CloudGate UNOについて（URL：https://www.cloudgate.jp/）

CloudGate UNOは、柔軟なアクセス制限と強固な認証で安全性と利便性を両立させたクラウド認証サービスです。ゼロトラストに対応したシングルサインオンで企業の大切な情報資産をサイバー攻撃の脅威から守ります。また、FIDO2（*1）を利用したパスワードレス認証やスマートフォンアプリによる生体認証などのゼロトラストMFAでセキュリティを高めることができます。

国産・自社開発100％で、2008年のサービス開始以来、15年以上にわたりご提供を続けてまいりました。日々、アイデンティティ管理プラットフォームとして重要となる、サービスが止まることがない安定した稼働を目指し、稼働率99.99％以上の運用実績を誇ります。現在では1,400契約 70万ユーザー（2025年6月末時点）にご利用いただいております。

（*1）FIDO2（Web認証）は、W3CのWeb認証仕様（WebAuthn）とFIDOアライアンスのデバイス間連携仕様（CTAP）から成る技術仕様で構成され、生体認証などを利用してWebブラウザを通じたオンラインサービスへの安全なログインを実現します。FIDO2を利用した認証では、パスワードの代わりにパスキーを使用することで、パスワードを使わない認証が可能になります。

■ CloudGate UNOのお申込み・お問い合わせ先

URL：https://www.cloudgate.jp/contact

◆株式会社インターナショナルシステムリサーチについて

1993年、東京で設立されたインターナショナルシステムリサーチ（ISR）は、インターネット黎明期からWebシステム開発に着手し、常に時代の要請に即した製品開発、システムインテグレーション、各種コンサルティング業務など、多様なソリューションを提供してまいりました。現在は、主力事業であるCloudGate UNOを中心に、お客様のニーズや巧妙化するサイバー攻撃に対応する幅広いセキュリティソリューションを提供しています。

コーポレートサイト：https://www.isr.co.jp/