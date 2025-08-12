こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「YUAGARI project」大阪・関西万博に参加／新しい清潔のカタチを共に生みだす
牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市）は、“新しい清潔のカタチを共に生みだす 「YUAGARI project」”を広くご紹介するため、2025年8月22日（金）～24日（日）に開催される大阪・関西万博「TEAM EXPOパビリオン」に参加いたします。
「YUAGARI project」とは、人生100年時代を視野に入れた弊社の活動のひとつで、「自由自在にオフろう」をテーマに掲げ、これまでお風呂場の中でしか実現できなかった清潔の価値やほっこり感を、お風呂場以外でも実現する挑戦です。会場では本プロジェクトの第一弾となる、服を着たまま洗髪できるポータブル洗髪デバイス「SUSUGU（ススグ）」の体験型展示を行います。万博という国際的な舞台で、 “清潔の未来”について、多くの方と語り合い、共に創出していけることを期待しています。
■出展概要
期間：2025年8月22日（金）～8月24日（日）
場所：大阪・関西万博フューチャーライフヴィレッジ
TEAM EXPOパビリオン TE3ブース
■服を着たまま洗髪ができる「SUSUGU(ススグ)」
いつでもどこでもここちよい清潔を届けるために開発された、ポータブルサイズのブラシ型洗髪デバイスと、スプレータイプのミストシャンプーです。
コップ一杯の水で、部屋の中などお風呂場以外の場所でも洗髪が可能。医療・介護が必要な方、ケガや入院時、被災時など、洗髪が困難な場面でもご活用いただけます。