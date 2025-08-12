【京王百貨店 新宿店】「大北海道展」を開催。過去最長19日間に会期を拡大！残暑にぴったりのひんやりスイーツが過去最大規模・約65種勢ぞろい

会期：8月23 日(土)～9月10日(水)

(1週目：8月23日～9月1日、2週目：9月2日～10日)

会場：京王百貨店 新宿店7階 大催場

営業時間：10時～20時 ※9月1日（月）・最終日は17時閉場

■過去最大規模！残暑に楽しむひんやりスイーツ約65種を展開「ひんやりスイーツ特集」

実演 京王百貨店限定

＜こだわりの食材やミルクで作る、後味すっきりジェラート＞



●初登場 網走／ジェラテリア Rimo 1週目

「優勝商品 【凪】と北海道産ハスカップを使用したミックスベリーのソルベ ダブル」

(1個)900円〈各日100点販売予定〉







ジェラートの世界大会に2度の優勝経験を持つ高田聡氏がオーナーシェフを務めるジェラート専門店が初登場。濃厚でありながらもすっきりとした味わいが特徴の網走市「岩本牧場」の牛乳を使用し、抹茶やシチリア産ワインを組み合わせた「凪」と北海道産ハスカップをふんだんに使用し、イチゴ・ラズベリー・ブルーベリーの果汁感と香りが広がる夏らしいソルベットのダブルを限定販売します。