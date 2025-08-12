アルミナ化ファイバーグラス生地の世界市場2025年、グローバル市場規模（片面被覆、両面被覆）・分析レポートを発表
2025年8月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「アルミナ化ファイバーグラス生地の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、アルミナ化ファイバーグラス生地のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
アルミナ化ファイバーグラス生地の世界市場動向と展望（2023年～2030年）
当調査によると、2023年の世界アルミナ化ファイバーグラス生地市場の規模は約3億3,850万米ドルと評価されており、2030年には4億9,720万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.6%と見込まれ、今後も着実な成長が期待される分野です。
________________________________________
アルミナ化ファイバーグラス生地とは
アルミナ化ファイバーグラス生地は、重量感のある平織りのガラス繊維布に熱処理を施し、片面あるいは両面にアルミ箔をラミネート加工した製品です。銀色のカーボンファイバーのような外観と高い耐熱性・反射性を兼ね備えており、耐火材や断熱材として、さまざまな産業分野で活用されています。
________________________________________
市場セグメントの構造
本レポートでは、アルミナ化ファイバーグラス生地市場を「タイプ別」と「用途別」に分類し、それぞれの成長性と需要の変化を分析しています。
タイプ別分類
● 片面被覆
● 両面被覆
片面被覆はコスト面で優れる一方、両面被覆は耐熱・断熱の性能が高いため、高温環境における使用や工業用耐熱カバーとして重宝されています。
用途別分類
● 機械・配管保護
● 建設資材
● 自動車・輸送機器
● 工業用防護材
● その他（消防服、電力施設など）
特に、設備配管や建設現場では、アルミ箔の熱反射性とガラス繊維の耐燃性が重視されることから、当該製品の採用が進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、アジア太平洋地域（特に中国）が世界市場をリードしています。強力な製造基盤と政府の工業支援策に支えられ、内需と輸出の両面で需要が高まっています。
北米およびヨーロッパも安定的な成長を示しており、特に建設、エネルギー、航空宇宙産業向けの高機能素材としての需要が堅調です。これらの地域では、安全基準や断熱・防火性能に対する意識が高く、市場拡大の一因となっています。
南米、中東・アフリカ地域においても、インフラ整備やエネルギー関連の投資により、今後の成長が期待されています。
________________________________________
成長を支える要因と技術トレンド
アルミナ化ファイバーグラス生地市場の成長には、以下の要因が寄与しています。
● 産業用途の拡大：特に高温環境での耐熱・断熱機能が評価され、発電所、鋳造、造船、航空機整備などの現場で使用されています。
● 建設・リフォーム市場の需要増加：住宅や商業施設の防火・断熱要求に応える素材として採用が増加しています。
● 技術革新：新しい接着・ラミネート技術、軽量化素材とのハイブリッド化などが進展しており、性能向上が図られています。
また、環境負荷低減や省エネルギー素材への移行が世界的に加速する中で、再利用可能なガラス繊維素材への注目が高まっている点も、当該市場の後押しとなっています。
