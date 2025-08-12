予測的及び処方的分析市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月11に「予測的及び処方的分析市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。予測的及び処方的分析に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
予測的及び処方的分析市場の概要
予測的及び処方的分析市場に関する当社の調査レポートによると、予測的及び処方的分析市場規模は 2035 年に約 2,255億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 予測的及び処方的分析市場規模は約 319億米ドルとなっています。予測的及び処方的分析に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、予測的及び処方的分析市場シェアの拡大は、より正確な予測と高度な最適化システムの実現に役立つディープラーニングと強化学習の急速な発展によるものです。市場の成長は、高度な機械学習モデルによって達成される精度の向上による信頼の向上と採用の拡大によって推進されています。クラウドプロバイダーのレポートによると、AI主導の自動化は年間25%の成長が見込まれています。
予測的及び処方的分析に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/predictive-and-prescriptive-analytics-market/79251
予測的及び処方的分析に関する市場調査では、サイバーセキュリティとクラウド分析の採用により市場シェアが拡大することが明らかになっています。2023年のENISAレポートによると、ヨーロッパの組織の約65％が、セキュリティ侵害を減らすためにインシデント対応に処方的分析を使用していることがわかりました。予測的な脅威検出は、NIST CSF 2.0規制の結果として重視されています。2027年までに準拠した分析への世界的な投資は13億米ドルに増加すると予想されています。
しかし、サイバーセキュリティ規制の高額な費用が市場の成長を妨げる可能性があります。米国の連邦政府機関は、NIST SP 800―171 / CSFやFIPSなどの標準への準拠を要求しており、これは中小企業の経営者への経済的負担を増大させることがわかっています。さらに、サイバーセキュリティの要件の増加は、特に十分な予算が不足していることが多い中小企業の間でコストの増加につながります。サイバーセキュリティとコンプライアンスの価格上昇は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327154&id=bodyimage1】
予測的及び処方的分析市場セグメンテーションの傾向分析
予測的及び処方的分析市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、予測的及び処方的分析の市場調査は、エンドユーザー業界別、アプリケーション別、タイプ別、導入状況別と地域別に分割されています。
予測的及び処方的分析市場のサンプルコピーの請求:
アプリケーション別に基づいて、予測及び処方分析市場は、営業・マーケ、ティング、財務、運用、人事、その他に分割されています。これらのうち、運用サブセグメントは市場シェアの28%を占め、セグメントをリードしています。予測分析は正確かつ継続的な需要予測を提供するため、企業は不足や過剰を回避し、十分な在庫量を維持することができます。需要予測によって、在庫保有コストを大幅に削減し、倉庫をより効率的に活用することができます。
