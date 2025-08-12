【新商品】牛乳屋さんのミルクスイーツ専門店「あさぎり牛乳」から、“シャインマスカット×あさぎり牛乳”の爽やかスイーツが登場！

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するスイーツブランド『あさぎり牛乳』は、2025年8月15日（金）より夏限定の新作スイーツ2品を発売いたします。

今回登場するのは、ミルク感あふれるサブレサンド【リッチミルクサンド〈シャインマスカット〉】と、極上スフレ生地で仕上げた【あさぎり生パンケーキサンド〈シャインマスカット〉】の2品。

どちらも、朝霧高原の生乳を使った“あさぎり牛乳”ならではの濃厚なミルクの味わいに、みずみずしいシャインマスカットの華やかな香りと爽やかな甘さをプラス。夏にぴったりの“ひんやり贅沢”なスイーツです。

本商品はJR池袋駅 北改札前店を中心に、今後の催事出店等でも順次展開を予定しております。

※一部会場では取り扱いがない場合がございます。

新商品｜濃厚ミルクと果実のジューシー感が重なり合う、爽やかな「リッチミルクサンド〈シャインマスカット〉」

あさぎり牛乳を使ったミルク感あふれるクリームに、シャインマスカットの爽やかさを加え、

バター香る軽やかなサブレで丁寧にサンドしました。

果実のさわやかさとミルクのコクが広がる、夏にぴったりのひんやりスイーツをぜひお楽しみください。

■商品名：リッチミルクサンド〈シャインマスカット〉

■価格：1個 410円（税込）

■消費期限：4日【要冷蔵】

新商品｜爽やかな香りがふわっと広がる「あさぎり生パンケーキ〈シャインマスカット〉」

【ふわっと・さっくり・ほどける】極上スフレ生地に、あさぎり牛乳入りの爽やかな「シャインマスカットクリーム」をたっぷりサンド。

ひとくちほおばれば、みずみずしいシャインマスカットの香りがふわりと広がり、涼やかな甘さがやさしく残ります。夏のひとときを彩る、生パンケーキサンドです。

■商品名：あさぎり生パンケーキサンド〈シャインマスカット〉

■価格：1個 398円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】

販売店舗情報

JR池袋駅 北改札前店

■発売開始：2025年8月15日（木）～

■住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 B1F改札外 北通路改札正面

■営業時間：10:00～21:00

エキナカラボ西荻窪（JR中央線・西荻窪駅改札外 催事出店）

※リッチミルクサンド〈シャインマスカット〉のみ展開

・出店期間：2025年8月17日（日）～9月6日（土）

・住所：〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-25-1

・営業時間：10:00～21:00（初日は準備出来次第開店、最終日は20:00閉店）

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ” に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な” Good cycle” を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

【あさぎり牛乳】について

公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-8-1c0cd63599c9f7a5501a217c4f24eaab.pdf

朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開