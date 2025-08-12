放送51周年記念「チャージマン研！音楽祭」開催！ チャーケストラが帰ってきた！ 奇跡のカルトアニメを映像と音楽で体感せよ！ 何をするんDA？ ボルガ博士お許しください！
スリーシェルズは、アニメ「チャージマン研！」のシネマコンサートを2025年9月21日に開催することを8月12日に発表しました。
放送51周年記念「チャージマン研！音楽祭」開催！
チャーケストラが帰ってきた！
奇跡のカルトアニメを映像と音楽で体感せよ！
何をするんDA？
ボルガ博士お許しください！
（2025年9月21日（日） 北とぴあ・さくらホール東京）
1974年に産声を上げ、予測不能な展開と「ボルガ博士、お許しください！」の叫びと共に、
動画配信サービスなどを通じて話題となり、人気の頂点を極めたカルトアニメの金字塔「チャージマン研！」。
その放送51周年を祝う「チャージマン研！音楽祭」が開催決定しました。
これまで3回のシネマコンサートが行われ、前回（2019年6月9日）がファイナルでした。
復活を望む声が高く、ついに奇跡の開催となった。
伝説を体験する最後のチャンスかもしれない。
チケットは8月12日午後12時より teket（https://teket.jp/11752/55022）で発売開始。
ジュラル星人の侵略を阻止すべく、研と一緒に名台詞を叫ぼう！
■何をするんDA？ チャージマン研！音楽祭の見どころ
・プロフェッショナル集団チャーケストラの圧倒的ライブシネマ
「チャージマン研！」のおなじみのBGMや主題歌を、現代音楽・映像音楽のプロフェッショナル集団「チャーケストラ＝オーケストラ・トリプティーク」が生演奏！
「ボルガ博士、お許しください！」の名シーンを彩る物悲しい音楽！
「メロディが違う。聴いたことのない曲」の狂気のサウンド！
などを臨場感たっぷりに再現します。
これまで3回のチャーケストラだけでなく、映像音楽コンサートに定評のある指揮者・髙橋奨を迎え、
ギターには現代音楽のスペシャリストとして知られる山田岳が初参加！
ジョニーの殺人ギタープレイを再現します。
・シネマコンサート形式で蘇る名場面
大スクリーンで「チャージマン研！」の伝説エピソードを上映。
音楽と映像が完全にシンクロし、ジュラル星人、ボルガ博士、星くん、チャージマン研の活躍を鮮やかに復元！
さらに、レジェンド声優・佐藤昇が研や星くんの名台詞を生朗読！
「何をするんDA？ ボルガ博士お許しください！」を会場全員で叫ぶ瞬間は、まさにカオス！
1974年にタイムスリップしたかのような体験を！
・ファン必見！？特別仕様の音楽祭？
コスプレOK！ 発声OK！ 一緒に歌おう！ スマホ撮影＆拡散OK部分あり。
舌打ちテーマのコール＆レスポンス企画など、予測不能な盛り上がり！
イベント名: 放送51周年記念「チャージマン研！音楽祭（シネマコンサート）」
日程: 2025年9月21日（日） 開場13:00／開演14:00
会場: 北とぴあ・さくらホール（東京都北区王子1丁目11-1）
演目（予定）
第16話『殺人レコード恐怖のメロディ』（映像付き）
第23話『恐怖!精神病院』（映像付き）
第25話『雄一少年を救え！』 （映像付き）
【生アフレコ】第4話『謎の美少年』（映像付き）
【生アフレコ】第35話『頭の中にダイナマイト』（映像付き）
チケット: 一般：5,000円（税込）
学生券（25歳まで）：2,000円（税込）
泉研券（研くんと同じ10歳専用・年齢確認あり）10円（税込）
※電子チケット（teket）での販売
購入方法: https://teket.jp/11752/55022
