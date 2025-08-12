Anymore施工管理、待望のモバイルアプリをリリース

Anymore株式会社

建設業のDXを推進するAnymore株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2025年8月12日より、施工管理アプリ「Anymore施工管理」のiOS/Android向けモバイルアプリの提供を開始しました。これにより、現場担当者はスマートフォンから直接、施工管理業務を行うことが可能になります。

■ 現場のニーズに応えるモバイルアプリとは？

「Anymore施工管理」は、1名から100名規模の施工会社や住宅会社向けに開発されたオールインワンの施工管理アプリです。これまでWebブラウザ版として提供してきましたが、「現場でスマートフォンから直接アクセスしたい」という多くのお客様の声にお応えし、この度、専用モバイルアプリをリリースしました。

モバイルアプリの登場により、現場担当者はパソコンを開くことなく、スマートフォンから直接、案件確認、写真アップロード、報告書作成、チャットでのコミュニケーションなどが可能になり、現場の生産性が大幅に向上します。

■ モバイルアプリの主な特長Anymore施工管理モバイルアプリ：写真管理機能現場から直接、リアルタイムで情報更新

スマートフォンのカメラで撮影した現場写真を、その場で即座にアップロード。進捗状況や問題点を、現場から直接報告できます。位置情報と紐づけた記録も可能で、どこで撮影された写真なのかも一目瞭然です。

写真以外にも、資料や報告、検査などのデータをモバイルアプリから簡単に登録することができます。

待望の電子黒板対応

モバイルアプリで写真を撮影する際に、電子黒板を添付した写真を撮影できるようになりました。

黒板データは即時にデータ化され、写真に紐づけて管理できるほか、写真台帳の作成時にデフォルt値としてセットされるため、簡単に写真台帳が作成できるようになりました。

Anymore施工管理モバイルアプリ：電子黒板機能

Anymore施工管理モバイルアプリ：チャット機能チャット機能もより便利に進化

モバイルアプリを利用することがで、より簡単・気軽にAnymore施工管理のチャット機能をご利用いただけるようになりました。

案件ごとのチャットだけでなく、自由にグループを作成してコミュニケーションができるグループチャットも利用でき、チャット受領時のプッシュ通知によって重要なメッセージを見逃すことはありません。

メンバーごとの既読状況も一目でわかるので、チャットの確認漏れの心配もありません。

報告書の作成もアプリからワンクリックで

Anymore施工管理のモバイルアプリを使えば、報告書をモバイルアプリから簡単に登録できるほか、PDFやExcelの報告書の作成もワンクリックで実行できます。

報告データの登録 > 報告書の作成 > 報告書の共有までを簡単な操作で実施できるので、わざわざPCを開く必要はありません。

Anymore施工管理モバイルアプリ：報告機能■ Web版との完全同期で、シームレスな業務環境を実現

モバイルアプリとWeb版は完全にリアルタイム同期。現場でモバイルアプリから入力した情報は、即座にWeb版に反映され、事務所の管理者はリアルタイムで現場の状況を把握できます。逆に、事務所から更新した工程や図面も、現場のモバイルアプリに即座に反映されます。

このシームレスな連携により、情報の二重入力や伝達ミスを防ぎ、建設現場全体の業務効率が大幅に向上します。

■ セキュリティも万全

モバイルアプリでは、以下のセキュリティ対策を実装しています：

生体認証対応（Face ID / Touch ID / 指紋認証） データの暗号化通信 自動ログアウト機能 デバイス紛失時の遠隔データ削除（管理者機能）

建設現場の重要な情報を、安全に管理・共有できます。

■ダウンロード方法

【iOS版】

App Storeで「Anymore施工管理」と検索

対応OS：iOS 14.0以降

【Android版】

Google Playで「Anymore施工管理」と検索

対応OS：Android 8.0以降

※ご利用には「Anymore施工管理」の契約が必要です。

■ お客様の声

「現場から直接写真をアップロードできるようになり、作業効率が格段に上がりました。事務所に戻ってからの作業が減り、残業時間の削減にもつながっています。」

（東京都 住宅建設会社 現場監督）

「プッシュ通知のおかげで、重要な連絡を見逃すことがなくなりました。チャット機能も使いやすく、現場のコミュニケーションが活発になりました。」

（神奈川県 リフォーム会社 施工管理者）

■「Anymore施工管理」について

「Anymore施工管理」は、中小規模の施工会社や住宅会社向けに開発された施工管理アプリです。案件管理、工程管理（工程表）、報告管理、写真・資料管理、発注管理、請求管理、チャットなどを1つのツールで完結できることが特長です。

2024年11月のサービス開始以来、全国で1,000社以上の建設会社・住宅会社にご利用いただいており、建設現場のDXを力強く推進しています。

【主な機能】 案件管理 工程管理・工程表作成 写真・図面管理 報告書作成・管理 発注・請求管理 チャット機能 LINE/LINE WORKS連携 NEW：モバイルアプリ（iOS/Android）

詳しくは公式サイトをご覧ください。

▶ Anymore施工管理公式サイト

会社概要

会社名：Anymore株式会社

所在地：東京都渋谷区

代表者：上田 祐己

設立：2024年4月

事業内容：施工管理アプリ「Anymore施工管理」の開発・提供

公式サイト：https://lp.anymore.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

Anymore株式会社 広報担当

TEL：050-1722-1151

E-mail：info@anymore.co.jp

受付時間：平日 9:00～18:00