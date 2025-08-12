レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本足および足首デバイス市場は革新的な整形外科ソリューションと全国的な外科手術の増加に牽引され2033年までに9億1540万米ドルに急増すると予想される
日本足および足首デバイス市場は、2024年の2億2,437万米ドルから2033年には9億1,540万米ドルに成長し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.55％で推移すると予測されている。これらの器具は、糖尿病性足、関節炎、外反母趾、ハンマートゥ、その他の整形外科疾患などの症状から生じるさまざまな足や足首の損傷を治療するために不可欠である。足部・足首用器具はまた、外傷、先天性奇形、事故などによって失われた手足を補うという重要な役割も担っている。専門的な治療の必要性が高まるにつれ、先進的な足部・足首用器具の市場は拡大し続けると予想される。
市場のドライバー
足と足首の障害の増加する有病率は、日本足および足首デバイス市場の成長のための主要なドライバーの1つです。 慢性疾患、高齢化、糖尿病性足の合併症、変形性関節症、骨折、靭帯損傷などの症状の増加は、市場の拡大に大きく貢献しています。 より多くの人々がこれらの条件を経験すると同時に、インプラント、外的な固定装置およびorthoticsを含む整形外科の心配のための要求は、育ち続けます。 これは、人口動態の変化と外傷性傷害および肥満症例の増加によってさらにサポートされています。 さらに、都市部および半都市部における患者の認知度の向上と整形外科治療へのアクセスの向上は、日本の市場成長を後押ししています。
市場の制約
肯定的な市場の原動力にもかかわらず、高度のインプラントおよび外科的処置の高い費用は重要な挑戦に残ります。 特殊なインプラントやカスタム補綴物を含む足と足首の手術は、特にコストに敏感な地域では、患者に経済的負担をもたらす、高価なことができます。 さらに、これらの高度な治療のための包括的な保険の欠如は、必要なケアへの患者のアクセスを制限することができます。 この経済的障壁は、小規模な医療施設が最新の技術を採用することを妨げ、日本の市場の全体的な成長の可能性を制限します。
市場機会
技術の進歩と足と足首の健康に関する意識の高まりは、市場の成長のための重要な機会を提示しています。 早期診断と治療に焦点を当てて、特に変形性関節症と糖尿病性足の合併症を管理するための整形外科用デバイスの需要が増加しています。 3Dプリントされたインプラント、生分解性材料、低侵襲手術技術などの新技術により、治療がより効果的でアクセスしやすくなっています。 これらの技術革新は、医療のアクセシビリティの向上と相まって、特に日本の都市部および半都市部で高度なデバイスの採用を推進しています。 これらの要因は、予測期間中の市場の成長において極めて重要な役割を果たすと予想されます。
主要企業のリスト：
● Stryker Corporation
● Zimmer Biomet Holdings, Inc.
● Arthrex, Inc.
● Johnson & Johnson Services, Inc.
● Smith & Nephew plc.
● Acumed LLC
● DJO Global, Inc. （Enovis）
● Paragon 28, Incorporated
● Orthofix Medical Inc
市場セグメンテーションの洞察
製品別
2024年には、整形外科用固定セグメントが収益の面で日本足および足首デバイス市場をリードしました。 足首骨折の増加と新製品の発売数の増加は、整形外科用固定装置の需要を駆動する重要な要因です。 しかし、軟部組織整形外科用デバイスセグメントは、予測期間中に市場を支配すると予想されます。 このセグメントの成長は、主にスポーツ関連の傷害、特に前十字靭帯（ACL）を含む傷害の有病率の上昇によって駆動されます。 アスリートがACL損傷を受け続ける中、軟部組織整形外科用機器の需要は増加すると予想され、日本市場でのこのセグメントの成長を促進します。
【 無料サンプル 】
