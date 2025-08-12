カウンターポイントリサーチ、日本向けサイトをリニューアルオープン -より効率的なナビゲーションと日本語コンテンツを強化-
-インサイト、ホワイトペーパー、データへすばやくアクセス 主要業界への情報提供を日本語で一層推進-
【東京-2025年8月12日】
カウンターポイントリサーチ株式会社は、日本のユーザーのみなさまに向けて、インサイトやデータ、リサーチ成果へのアクセス性を高めるために、公式サイトを全面リニューアルいたしました。
スマートフォン、ディスプレイ、半導体、AIなど、当社が注力する多様な分野の最新情報を、より見やすく、使いやすい形でお届けします。
「Coverage」「White Papers」「Data」「Insights」「企業情報」などのメニューを日本語化し、分かりやすい構造に再編しました。
また、グローバルサイトに掲載された情報を迅速に日本語化することで、日本のみなさまにも海外の情報を含め、タイムリーに提供してまいります。
日本企業の意思決定に携わる方々や専門家のみなさまはもちろん、報道関係者の方々からのお問い合わせも歓迎いたします。
詳細はぜひリニューアルしたサイトをご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
