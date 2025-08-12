【資格取得でキャリアアップ】第12回「オーガニックコットン販売士資格検定講座」受講生募集中｜オンライン＋現地ツアーで学ぶ全8セッション及びワークショップ開催のご案内

NPO法人日本オーガニックコットン協会社会課題解決のため、人と環境にやさしい素材＝オーガニックコットンが注目されています

特定非営利活動法人日本オーガニックコットン協会（所在地：東京都新宿区、理事長：前田 剛）は、オーガニックコットンを軸としたサステナブルファッションの販売・流通の専門知識を体系的に学べる「オーガニックコットン販売士資格検定講座」（第12期生）を、2025年9月13日（土）より開講します。本講座は、オンライン講義と山梨県での現地ツアーを組み合わせ、全8セッションで構成されています。

開催の背景

2014年より今年で第12回を迎え、近年の様々な社会の変化と解決策を体系的に深く学ぶ機会が求められています。気候変動、生物多様性の喪失、海洋汚染、児童労働や人権問題など私たちが直面する課題は山積みです。その解決策のひとつとして、人と環境にやさしい素材＝オーガニックコットンが注目を集めています。本講座では、農業と工業を繋げ、学術的知識と実際の現場体験を組み合わせた、実践的かつ参加型のプログラムです。オーガニック、サステナビリティの最新動向も学び、業界で即戦力として活躍できる人材の育成を目指します。

イベントの詳細

オーガニックコットン販売⼠資格検定講座 2025（第12期生）

【概要】

- 名称：オーガニックコットン販売士資格検定講座（第12期生）

- 主催：特定非営利活動法人 日本オーガニックコットン協会（JOCA）

- 開催日程：

第1回：2025年9月13日（土）オンライン開催

第2回：2025年9月27日（土）オンライン開催

第3回：2025年10月11日（土）オンライン開催

第4回：2025年10月18日（土）オンライン開催

実習ツアー：2025年10月24日（金）山梨県（農場・工場見学）

- 会場：オンライン（Zoom）＋現地ツアー（山梨県）

- 受講料（税込）：

全8セッション（オンライン7回＋現地ツアー）87,000円（会員割引あり）＋ツアー実費15,000円

オンライン1セッションのみ受講：17,000円（会員割引あり）

- 詳細：https://joca.gr.jp/service-activity/#course

- 本講座を受講し全項目を修了、検定試験に合格した資格取得者には、資格番号、修了証書、資格掲載用データが授与されます。

【プログラム概要】

1. Session1：コットンの基本（講師：森和彦）

2. Session2：大地と農家が生み出すオーガニックコットン（講師：作吉むつ美）

3. Session3：サステナブルな国際認証（講師：山口真奈美）

4. Session4：オーガニックテキスタイル認証（講師：松本フィオナ）

5. Session5：エシカルラグジュアリー（講師：生駒芳子）

6. Session6：ファッションビジネスと人権（講師：野口義信）

7. Session7：オーガニックコットン製品の特徴（講師：森和彦）

8. Session8：農場・GOTS認証工場見学ツアー（講師：田中良治・木村彰）

オーガニックコットン‧ワークショップ 2025

現地ツアーの様子：様々なコットンの品種の違いも学ぶことができます

ミニ織機で世界に一つだけの「マイコースター」作成A. コースター織り体験

オーガニックコットンの糸から布ができる工程をミニ機織り機を使って体験。親子でのご参加も可能です。

日時：8月20日（水）

場所：JOCA事務所（東京都新宿区大京町29）

実際に栽培している様々な品種とそのコットンの花も観察B. 見て、触ってオーガニックコットン

原綿～生地までの流れを体験しながら学びます。綿繰り・手紡ぎの実演も行います。

日時：9月5日（金）

場所：東京都世田谷区南烏山

オーガニックコットンを手作業での収穫体験C. 綿摘み体験

実際にオーガニックコットンの畑で、日本では希少なオーガニック綿花を収穫。

日時：10月12日（日）

場所：千葉県香取郡東庄町（最寄り駅： JR笹川駅 または高速バス 鹿島セントラルホテル ※送迎あり）

参加方法

お申込・お問合せ

NPO法人日本オーガニックコットン協会（JOCA）

事務局：野口／川村

Email：office@joca.gr.jp

TEL：03-3341-7200

Web：https://www.joca.gr.jp/

日本オーガニックコットン協会

[JOCAのシンボルマーク]

有機栽培で育てられたコットンボールをモチーフにしています。大自然の恩恵を受けて、実を結ぶ綿花の力強さと、コットンのやわらかさを融合し、ゆるやかな円弧によって表現しました。赤い正円は日本の象徴であり、オーガニックコットンの普及活動に注ぐ情熱を表しています。オーガニックの地球・人間に対するやさしさと、ゆるぎない強い信念をこのマークに託しています。

より多くの人たちに認知され、広く普及していくことを心より願っています。

日本オーガニックコットン協会とは（JOCA：Japan Organic Cotton Association）

1333年発足。日本におけるオーガニックコットンの正しい理解と普及、関連する人々の交流‧支援を目的とした⾮営利団体です。企業‧教育機関‧消費者‧農業関係者など多様な立場の人々をつなぎ、「環境に配慮し、かつ人の心地よさにつながる素材＝オーガニックコットン」の価値を広げるための教育‧情報提供‧認証支援などを行っています。

公式サイト：https://joca.gr.jp