OSAKA MUSIC RUNNERが就任・出走！

大阪マラソン組織委員会は、令和8年２月22日（日曜日）に開催する「大阪マラソン2026（第14回大阪マラソン）」に向けて、大阪マラソンの様々な魅力をPRし、大会を盛り上げていただく「OSAKA MUSIC RUNNER」としてアーティストの方々に就任いただきました。皆様には実際にマラソンに出走いただきます。

なお、大阪マラソンの一般ランナー・720〈なにわ〉マラソン（ランの部）のエントリー申込は8月29日（金）17時まで、大阪スポーツ応援ランナーの寄附締切は10月6日（月）17時まで、チャリティランナーの申込は10月20日（月）17時まで受付けています。詳しくは公式WEBサイトをご覧ください。

エントリー：https://www.osaka-marathon.com/2026/runner/entry/admission/

＜OSAKA MUSIC RUNNER＞

AKARIさん(ELSEE) 、Itoさん(PEOPLE 1)、 Wez Atlasさん、 映秀。さん、 金井政人さん (BIGMAMA)、 カナタタケヒロさん (LEGO BIG MORL)、 KARINさん (ELSEE)、 コザック前田さん (ガガガSP)、 白井竣馬さん(Arakezuri)、 新屋行裕さん (かりゆし58) 、TAKEさん (FLOW)、 TAXMANさん(THE BAWDIES)、 田中そらさん (kobore)、 ちとせみなさん (カネヨリマサル) 、辻村勇太さん (BLUE ENCOUNT)、 寺中友将さん (KEYTALK)、 中村洋貴さん (かりゆし58)、 林龍之介さん (トンボコープ)、 Bucket Banquet Bisさん (BIGMAMA) 、HINAさん(ELSEE)、 Fluffyさん、Maikaさん (Chilli Beans.)、 もりもとさなさん (カネヨリマサル)、 山口大貴さん (プッシュプルポット) ※50音順

※詳細については、大阪マラソン2026公式サイト「OSAKA MUSIC RUNNER」ページをご参照ください。

https://osaka-marathon.com/2026/info/ambassador/

＜本件に関する報道関係の方の問い合わせ先＞ 大阪マラソン広報事務局（吉本興業内） 村上 メール：prosaka@yoshimoto.co.jp 受付時間：10：00 ～17：00（土・日・祝日・年末年始を除きます）