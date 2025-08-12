「足に良い靴の選び方」の記事をリリースしました





























8８「女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、足に良い靴の選び方をまとめた記事を公式サイトにアップしました。アンド・ステディは人形町・梅田・天神・名古屋の直営店４店舗を持つ、1951年創業の浅草靴メーカー直営のトータルサービスサロンです。「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱し、靴を用いた体づくりのお手伝いをしています。私たちは日々お客さまの足と向き合う中で、皆さまの靴のお悩みを伺い、解決しています。お客さまは皆さん、「足に良い靴が欲しい」とおっしゃるのですが、「足に良い靴」の定義はとても曖昧で、お持ちのイメージが異なります。幅が広めのゆとりがある靴、ソフトでやわらかい靴、ヒールの低いぺたんこな靴、足がすいすい動く軽い靴。果たして、どれが足に良い靴なのでしょうか？この記事では、足に良い靴とは、「あなたの足に合う靴」であると定義づけ、靴単体は評価の一部でしかなく、常に足との相性で語られるべき性質のものであることをお伝えしています。当たり前すぎることですが、こと靴に関してはこうした盲点がたくさんあることをぜひご理解いただければと思います。記事｜足に良い靴ってどんな靴？正解は、あなたの足にぴったりな靴靴は「履かないとわからない」ものです。靴というモノだけではなく、「本当の自分サイズの靴」を試着し、足に合うという感覚を磨いていただく体験・コトを提供することで、人生100年時代、本当に足に合う靴を選び、自分の足で歩き続けることで、足からの健康づくりを目指す女性たちをもっと増やし、日本の健康寿命を延ばすことに貢献できると考えています。中長期的には日本の新しく正しい靴文化を醸成することにも繋がります。ご取材いただければ幸いです。